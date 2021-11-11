Сколько нужно съедать овощей и фруктов для долголетия: секрет прост

В частности, для работы использовали медицинские записи 2 миллионов взрослых из 29 стран за последние 30 лет с подробной информацией об их рационе. Внимание было сосредоточено именно на связи между потреблением фруктов и овощей и смертностью.

Сколько нужно есть овощей и фруктов

Выяснилось, что употребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день увеличивает продолжительность жизни человека на годы.

Во время исследования специалисты обнаружили, что люди, которые съедали 5 порций фруктов и овощей в день, снизили риск преждевременной смерти на 13%. А шансы умереть от сердечных заболеваний в этой группе упали на 12%, рака - на 10%.

Однако, если потреблять более 5 порций в день, то никакого результата не будет.

Также исследователи говорят, что не все фрукты и овощи обеспечивают одинаковую защиту от болезней. Оказалось, что картофель, горох и фруктовые соки - не влияют на продление жизни.

К группе продуктов, которые способствуют долголетию, входят зеленые листовые овощи и фрукты, содержащие бета-каротин и витамин С (цитрусовые, ягоды и морковь).