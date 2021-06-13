Важные секреты долголетия: врач назвал то, что действительно работает
Британский врач, эксперт по вопросам долголетия Мартин Майнер раскрыл некоторые секреты долголетия. Он назвал факторы, которые действительно влияют на продолжительности жизни человека.
Рекомендации специалиста, которые действительно работают, были опубликованы в издании Daily Express.
Как отметил доктор Мартин Майнер, одним из важных правил является ограничение количества употребляемых калорий. Эту привычку стоит вырабатывать с молодого возраста. Однако изменение образа жизни в лучшую сторону поможет увеличить продолжительность жизни в любом возрасте. Также врач напомнил, что тело всегда подает сигналы о том, что что-то не в порядке и стоит обращать на них внимание и вовремя обращаться к специалистам.
"Возьмите под контроль свои чувства и жизнь и научитесь действовать, чтобы управлять своим кораблем так, как вы этого хотите", - подчеркнул медик.
Меньше калорий
Врач советует употреблять меньше калорий, но при этом следить, чтобы в пище было достаточно питательных веществ, витаминов и минералов.
Физические упражнения
Спорт и физические нагрузки необязательно должны быть в большом количестве, но они должны быть регулярно. Это позволит надолго сохранить подвижность, снизить стрессы и риск развития многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые и онкологию.
Защита от стресса
Стресс – это ненормальное состояние для человека и с ним нужно бороться. При появлении стрессовых симптомов стоит обратиться к врачу и вместе обсудить варианты избавления от этого состояния. Также нужно учиться не реагировать остро на все тревожные обстоятельства. Отсутствие стрессов и ощущение счастья – вот, что поможет жить дольше.
Социальные контакты
Поддержка друзей, поддерживание дружеских и родственных связей помогает достичь долголетия. Активная коммуникация поддерживает активную работу мозга и помогает вырабатывать то, что снижает в разы стрессы. Если нет активной общественной жизни, нужно заводить знакомства или восстановить общение со старыми друзьями, найти компанию по интересам.
Напомним, ранее мы писали о том, что назван фрукт, который избавит от проблем с желудком и защитит от болезней.
А также мы рассказывали о том, что врачи назвали самый полезный напиток для здоровья и долголетия.