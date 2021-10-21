Эти привычки помогут вам стать здоровыми и счастливыми: так живут долгожители

Увеличить продолжительность своей жизни и при этом оставаться здоровым и полным сил – не так уж и трудно. Простые ежедневные занятия могут существенно улучшить самочувствие и определенно влияют на продолжительность жизни.

Медики утверждают, что ежедневные привычки не менее важны, чем диета. Что это за привычки, рассказала британский специалист Джулия Геррини, пишет Ukrhealth.

Правильный режим сна

Недостаток сна увеличивает в разы риск развития многих заболеваний. Когда человек спит много, это может говорить о склонности к депрессии и о других заболеваниях, которые могут снизить продолжительность жизни. В идеале – спать по 7-8 часов каждую ночь.

"Регулируемый ночной он имеет значение для общего здоровья и благополучия и в конечном итоге дает больше шансов прожить дольше", - отмечает специалист.

Медитация

Хронический стресс вреден не только для психического благополучия – он негативно влияет на физическое здоровье и быстро сокращает годы жизни. Медитации и дыхательные упражнения снижают в организме уровень кортизола (гормона стресса), улучшают общее психологическое состояние и укрепляют иммунную систему. Если эту привычку сделать регулярной, то это качественно снизит стрессы и тревожность в вашей жизни, а продолжительность жизни – увеличит.

Активность

Для того чтобы прожит длинную и здоровую жизнь очень важно постоянно быть активными. Этого можно добиться при выполнении умеренных физических упражнений в течении 15-30 минут ежедневно. Это может быть зарядка, пробежка, прогулка в парке, поход в спортзал или танцы. Самое главное – тренировки должны быть каждый день не менее пяти раз в неделю.

Контроль употребления алкоголя

Употребление алкогольных напитков на постоянной основе может сильно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, привести к проблемам с артериальным давлением, способствовать набору лишнего веса и вызвать массу других проблем со здоровьем. Привычка контролировать количество спиртного в вашей жизни – одна из самых важных для увеличения продолжительности жизни.

Чай и кофе

Как отмечает специалист, привычка употреблять чай и кофе в умеренных количествах также связана с низким риском развития многих заболеваний. Самым полезным для здоровья Геррини назвала зеленый чай. Те, кто отдают ему предпочтение, реже сталкиваются с раком, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употребление кофе снижает риск развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Отсутствие обид

Привычка философски воспринимать различные обстоятельства на жизненном пути, отсутствие обид, злопамятства – все то в конечном итоге может существенно продолжить жизнь человеку. Хронический гнев связан со многими заболеваниями, он вызывает проблемы с сердцем, ухудшает состояние легких и провоцирует инсульты. Прощая других и избавляясь от обид, мы снижаем свою тревожность и улучшаем свое кровяное давление.