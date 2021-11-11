ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Сколько нужно съедать овощей и фруктов для долголетия: секрет прост

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 21:55
Сколько нужно съедать овощей и фруктов для долголетия: секрет прост Какие овощи и фрукты способствуют долголетию (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Рацион человека должен содержать фрукты и овощи, но для максимальной пользы и для того, чтобы они улучшали организм, необходимо соблюдать определенный баланс.

Так, ученые из Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое показало, что благодаря "золотой формуле" правильного потребления овощей и фруктов можно продлить жизнь, пишет Newsroom.

В частности, для работы использовали медицинские записи 2 миллионов взрослых из 29 стран за последние 30 лет с подробной информацией об их рационе. Внимание было сосредоточено именно на связи между потреблением фруктов и овощей и смертностью.

Сколько нужно есть овощей и фруктов

Выяснилось, что употребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день увеличивает продолжительность жизни человека на годы.

Во время исследования специалисты обнаружили, что люди, которые съедали 5 порций фруктов и овощей в день, снизили риск преждевременной смерти на 13%. А шансы умереть от сердечных заболеваний в этой группе упали на 12%, рака - на 10%.

Однако, если потреблять более 5 порций в день, то никакого результата не будет.

Также исследователи говорят, что не все фрукты и овощи обеспечивают одинаковую защиту от болезней. Оказалось, что картофель, горох и фруктовые соки - не влияют на продление жизни.

К группе продуктов, которые способствуют долголетию, входят зеленые листовые овощи и фрукты, содержащие бета-каротин и витамин С (цитрусовые, ягоды и морковь).

Раньше мы называли привычки, которые помогут вам стать здоровыми и счастливыми.

Также недавно врач называл важные секреты долголетия.

Читайте РБК-Украина в Google News
долголетие
LITE
Подрастает мастер-шеф: Горбунов восхитил кулинарными способностями 4-летнего сына
Подрастает мастер-шеф: Горбунов восхитил кулинарными способностями 4-летнего сына