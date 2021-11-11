ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Скільки потрібно з'їдати овочів та фруктів для довголіття: секрет простий

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 21:55
Скільки потрібно з'їдати овочів та фруктів для довголіття: секрет простий Які овочі та фрукти сприяють довголіттю (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Раціон людини повинен містити фрукти та овочів, але для максимальної користі та для того, щоб вони покращували організм, необхідно дотримуватись певного балансу.

Так, вчені з Гарвардської медичної школи провели дослідження, яке показало, що завдяки "золотій формулі" правильного споживання овочів та фруктів можна продовжити життя, пише Newsroom.

Зокрема, для роботи використали медичні записи 2 мільйонів дорослих з 29 країн за останні 30 років з докладною інформацією про їх раціон. Увага була зосереджена саме на зв'язку між споживанням фруктів та овочів і смертністю.

Скільки необхідно їсти овочів і фруктів

З'ясувалось, що вживання двох порцій фруктів і трьох порцій овочів на день збільшує тривалість життя людини на роки.

Під час дослідження фахівці виявили, що люди, які з'їдали 5 порцій фруктів і овочів в день, знизили ризик передчасної смерті на 13%. А шанси померти від серцевих захворювань в цій групі впали на 12%, раку - на 10%.

Однак, якщо споживати понад 5 порцій на день, то ніякого результату не буде.

Також дослідники кажуть, що не всі фрукти й овочі забезпечують однаковий захист від хвороб. Виявилось, що картопля, горох та фруктові соки - не впливають на продовження життя.

До групи продуктів, які сприяють довголіттю входять зелені листові овочі та фрукти, які містять бета-каротин і вітамін С (цитрусові, ягоди та морква).

Раніше ми називали звички, які допоможуть вам стати здоровими і щасливими.

Також нещодавно лікар називав важливі секрети довголіття.

Читайте РБК-Україна в Google News
долголетие
LITE
Без фена і щипців: топ-5 укладок на немите волосся, які вибирають зірки Голлівуду
Без фена і щипців: топ-5 укладок на немите волосся, які вибирають зірки Голлівуду