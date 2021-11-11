Скільки потрібно з'їдати овочів та фруктів для довголіття: секрет простий

Раціон людини повинен містити фрукти та овочів, але для максимальної користі та для того, щоб вони покращували організм, необхідно дотримуватись певного балансу.

Так, вчені з Гарвардської медичної школи провели дослідження, яке показало, що завдяки "золотій формулі" правильного споживання овочів та фруктів можна продовжити життя, пише Newsroom .

Зокрема, для роботи використали медичні записи 2 мільйонів дорослих з 29 країн за останні 30 років з докладною інформацією про їх раціон. Увага була зосереджена саме на зв'язку між споживанням фруктів та овочів і смертністю.

Скільки необхідно їсти овочів і фруктів

З'ясувалось, що вживання двох порцій фруктів і трьох порцій овочів на день збільшує тривалість життя людини на роки.

Під час дослідження фахівці виявили, що люди, які з'їдали 5 порцій фруктів і овочів в день, знизили ризик передчасної смерті на 13%. А шанси померти від серцевих захворювань в цій групі впали на 12%, раку - на 10%.

Однак, якщо споживати понад 5 порцій на день, то ніякого результату не буде.

Також дослідники кажуть, що не всі фрукти й овочі забезпечують однаковий захист від хвороб. Виявилось, що картопля, горох та фруктові соки - не впливають на продовження життя.

До групи продуктів, які сприяють довголіттю входять зелені листові овочі та фрукти, які містять бета-каротин і вітамін С (цитрусові, ягоди та морква).