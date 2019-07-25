Сколько можно предупреждать: в Одессе маленький ребенок выпал из окна высотки

Полуторагодовалый мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна
Вчера, 24 июля, в Одессе произошел несчастный случай с полуторагодовалым мальчиком, который выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм малыш скончался на месте. Об этом сообщает полиция Одесской области.
Инцидент произошел в Приморском районе на улице Маршала Говорова. По словам очевидцев, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса малыша.
Ребенок выпал из многоэтажки в Одессе (фото: Telegram-канал odessa_hello)
Свидетели происшествия рассказали, что сразу же вызвали бригаду скорой помощи, но когда медики приехали на место инцидента, то мальчик уже не подавал никаких признаков жизни.
К сожалению, в Украине участились подобные случаи, которые ничему не учат родителей.
Пользователи сети прокомментировали эту трагедию.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Луцке младенец вылетел с пятого этажа. Мальчик чудом зацепился за профиль балкона не третьем этаже и это спасло ему жизнь.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе пятилетняя девочка выпала из окна 10-го этажа.