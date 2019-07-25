Скільки можна попереджати: в Одесі маленька дитина випала з вікна висотки

Півторарічний хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна
Вчора, 24 липня, в Одесі стався нещасний випадок з півторарічним хлопчиком, який випав з вікна восьмого поверху. Від отриманих травм дитина померла на місці. Про це повідомляє поліція Одеської області.
Інцидент стався в Приморському районі на вулиці Маршала Говорова. За словами очевидців, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала ваги малюка.
Дитина випала з багатоповерхівки в Одесі (фото: Telegram-канал odessa_hello)
Свідки події розповіли, що одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги, але коли медики приїхали на місце інциденту, то хлопчик вже не подавав жодних ознак життя.
На жаль, в Україні почастішали подібні випадки, які нічому не вчать батьків.
Користувачі мережі прокоментували цю трагедію.
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Нагадаємо, що в Луцьку немовля вилетіло з п'ятого поверху. Хлопчик дивом зачепився за профіль балкона не третьому поверсі і це врятувало йому життя.
Раніше повідомлялося про те, що в Одесі п'ятирічна дівчинка випала з вікна 10-го поверху.