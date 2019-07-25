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Скільки можна попереджати: в Одесі маленька дитина випала з вікна висотки


Півторарічний хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна

Вчора, 24 липня, в Одесі стався нещасний випадок з півторарічним хлопчиком, який випав з вікна восьмого поверху. Від отриманих травм дитина померла на місці. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Інцидент стався в Приморському районі на вулиці Маршала Говорова. За словами очевидців, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала ваги малюка.

Дитина випала з багатоповерхівки в Одесі (фото: Telegram-канал odessa_hello)

Свідки події розповіли, що одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги, але коли медики приїхали на місце інциденту, то хлопчик вже не подавав жодних ознак життя.

На жаль, в Україні почастішали подібні випадки, які нічому не вчать батьків.

Користувачі мережі прокоментували цю трагедію.

  • Скільки можна батьків попереджати. Дітей не можна залишати самих. Царство йому небесне;
  • Виробникам вікон треба функцію - захист для дітей включити у вартість (250 грн замочок). А батькам бути, звичайно, завжди на поготові;
  • Щиро співчуваю батькам... Коли і я з двома малюками погодками на 7 поверсі квартиру знімали, ні секунди мені спокою не було, де там діти були. Дуже важко насправді шкода малюка.
  • Господи, що діється??? Батьки, будьте більш уважні до своїх діток!!! Це не перший випадок!!! Співчуття рідним і близьким пережити це горе!
  • Боже... Маленька крихітка...Як же так??? Де батьки??? Чому дітки страждають від такого ставлення до себе???
  • Яке горе... співчуття батькам;
  • Ну чому??? Ну купіть вже замки на вікна! Скільки ще повинно трапиться трагедій? Просто немає слів! Обірвалося життя... співчуваю батькам.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Луцьку немовля вилетіло з п'ятого поверху. Хлопчик дивом зачепився за профіль балкона не третьому поверсі і це врятувало йому життя.

Раніше повідомлялося про те, що в Одесі п'ятирічна дівчинка випала з вікна 10-го поверху.

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