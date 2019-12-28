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Сколько Меган Маркл тратит на одежду: названа колоссальная сумма

STYLERЖизнь    28.12.2019 - 09:31
Сколько Меган Маркл тратит на одежду: названа колоссальная сумма
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Меган Маркл любит стильно одеваться и тратит на одежду внушительные суммы

Меган Маркл является довольно значимой фигурой в сфере моды. Она запустила свою собственную линию благотворительной одежды, а также продемонстрировала свой шикарный стиль во время беременности. Эксперты подсчитали, во сколько герцогине Сассекской обходятся ее наряды. Об этом сообщает US Magazine.

В 2019 году Меган продемонстрировала множество изысканных нарядов, как и в 2018 году, но в этом году ее гардероб оценивается примерно вдвое дешевле, чем в прошлом.

Сколько Меган Маркл тратит на одежду: названа колоссальная сумма

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Эксперты подчитали, что новые украшения и одежда в 2018 году обошлись герцогине примерно в 234,5 тысяч долларов, а в прошлом году новинки были оценены в 450,5 тысяч долларов.

Одна из основных причин сокращения расходов связано с тем, что после рождения ребенка, она больше сосредоточилась на малыше, а не на новой одежде. Ведь ее часто видели с сыном в одной и той же одежде.

Также не стоит забывать, что некоторые дизайнеры часто делают Меган Маркл солидную скидку на свою одежду, или же просто дарят ей свои наряды.

Что касается самых дорогих платьев, то в этом году 24 февраля беременная Маркл присутствовала на вечернем приеме в Марокко, и на ней было пастельное платье в пол от Dior, сделанное специально на заказ. Стоимость платья составляет свыше 90 тысяч долларов.

Сколько Меган Маркл тратит на одежду: названа колоссальная сумма

Принц Гарри и Меган Маркл в платье от Dior (фото: twitter.com/scobie)

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