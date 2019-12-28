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Скільки Меган Маркл витрачає на одяг: названа колосальна сума

STYLERЖиття    28.12.2019 - 09:31
Скільки Меган Маркл витрачає на одяг: названа колосальна сума
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Меган Маркл любить стильно одягатися і витрачає на одяг значні суми

Меган Маркл є досить значущою фігурою в сфері моди. Вона запустила свою власну лінію благодійної одягу, а також продемонструвала свій шикарний стиль під час вагітності. Експерти підрахували, у скільки герцогині Сассекській обходяться її вбрання. Про це повідомляє US Magazine.

В 2019 році Меган продемонструвала безліч вишуканих нарядів, як і в 2018 році, але в цьому році її гардероб оцінюється приблизно вдвічі дешевше, ніж в минулому.

Скільки Меган Маркл витрачає на одяг: названа колосальна сума

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Експерти підрахували, що нові прикраси і одяг в 2018 році обійшлися герцогині приблизно в 234,5 тисяч доларів, а в минулому році новинки були оцінені в 450,5 тисяч доларів.

Одна з основних причин скорочення витрат пов'язано з тим, що після народження дитини, вона більше зосередилася на дитині, а не на новому одязі. Адже її часто бачили з сином в одному і тому самому одязі.

Також не варто забувати, що деякі дизайнери часто роблять Меган Маркл солідну знижку на свій одяг, або ж просто дарують їй свої вбрання.

Що стосується самих дорогих суконь, то в цьому році 24 лютого вагітна Маркл була присутня на вечірньому прийомі в Марокко, і на ній була пастельна сукня від Dior, зроблена спеціально на замовлення. Вартість сукні становить понад 90 тисяч доларів.

Скільки Меган Маркл витрачає на одяг: названа колосальна сума

Принц Гаррі і Меган Маркл у сукні від Dior (фото: twitter.com/scobie)

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