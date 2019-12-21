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Решили отдохнуть от недоброжелателей: Меган Маркл и принц Гарри покинут страну

STYLERПерсоны    21.12.2019 - 13:10
Решили отдохнуть от недоброжелателей: Меган Маркл и принц Гарри покинут страну
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцоги Сассекские не будут отмечать Рождество в США

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри планируют покинуть Великобританию и провести Рождество в Канаде. Это связано с тем, что герцогиня устала терпеть травлю со стороны недоброжелателей.

Накануне стало известно об отсутствии Меган и Гарри на рождественской службе в Сандрингеме, хотя День благодарения они, все-таки, отмечали в США.

Решили отдохнуть от недоброжелателей: Меган Маркл и принц Гарри покинут странуМеган Маркл и принц Гарри с сыном (фото: royal.uk)

Рождество Меган Маркл и принц Гарри отметят с матерью герцогини Дорией Раглан, которая присоединится к ним в праздничный день в Канаде. Информацию подтвердил официальный представитель супругов.

Также в официальном комментарии сказано: "Решение остановиться на праздники в Канаде говорит, насколько важна эта страна для Содружества и самих герцога и герцогини. Из соображений безопасности пары мы не будем разглашать никаких других сведений. Просим уважать их право на конфиденциальность".

Напомним, что Меган Маркл утаила от общественности важный момент своей жизни. Оказалось, что Маркл была замужем за своим бойфрендом, с которым встречалась 6 лет. Инсайдер рассказал, что стало причиной развода.

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