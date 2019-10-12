Сколько еще продлится бабье лето: прогноз синоптиков

Погода в Украине с 12 по 17 октября будет теплой и солнечной практически во всех областях Украины. Но уже с 18-го числа температура упадет в среднем на 10 градусов. Как и когда закончится "бабье лето", рассказывают синоптики.

По данным Укргидрометцентра, в Украине с 13 по 17 октября ожидается солнечная погода с переменной облачностью. В воскресенье, 13 октября, средняя дневная температура по стране составит +19… +22 градуса (ночью +8… +10 градусов). При этом небо над страной будет чистым, а погода солнечной и безветренной.

В понедельник, 14 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность над всеми регионами страны. При этом температура будет только подниматься - в среднем +20… +22 градуса. 15 октября, во вторник, синоптическая ситуация не изменится. 16 октября небо над Украиной будет максимально ясным, а погода такой же теплой - +19… +21 градус практически во всех регионах Украины. Уже с 17-го октября уровень тепла снизится в стране на 1-2 градуса и средний показатель будет равен +17… +19 градусам. При этом небо будет оставаться ясным.

Погода в Украине с 13 по 17 октября (скриншоты: meteo.gov.ua)

На сайте SINOPTIK сообщают, что на Востоке Украины с 18-го октября постепенно будет портиться погода. В Харькове, к примеру, в пятницу температура упадет до +6… +11 градусов. В Сумах и того холоднее – максимальная температура составит +10 градусов. Немного теплее ожидается в Днепре - до +15 градусов.

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в воскресенье, 13 октября.