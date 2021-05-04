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Пасха 2022: когда будут праздновать православные и католики

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 20:48
Пасха 2022: когда будут праздновать православные и католики Фото: Пасха 2022 будет праздноваться в апреле (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Пасха 2022 в Украине будет праздноваться в апреле. Причем, во второй месяц весны этот светлый праздник будут отмечать как православные, так и католики.

Когда будет самая ранняя и самая поздняя Пасха, и на какие даты приходится праздник в 2022 году - читайте в материале Styler ниже.

Когда Пасха 2022

Как известно, дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. Это делает Пасху переходящим праздником.

В 2022 году православные будут праздновать Пасху 24 апреля, а католики - на неделю раньше - 17 апреля.

Отметим, что в 2021 году православные отмечали Светлое Христово Воскресение 2 мая, а католики - почти на месяц раньше, аж 4 апреля.

Даты Пасхи до 2030 года (для православных)

  • Пасха 2023 - 16 апреля
  • Пасха 2024 - 5 мая
  • Пасха 2025 - 20 апреля
  • Пасха 2026 - 12 апреля
  • Пасха 2027 - 2 мая
  • Пасха 2028 - 16 апреля
  • Пасха 2029 - 8 апреля
  • Пасха 2030 - 28 апреля

Когда будет самая ранняя и самая поздняя Пасха

В XXI веке самая ранняя Пасха будет отмечаться 5 апреля. Это произойдет в 2037 и 2048 годах. Но рекорд столетия держит Пасха 2010 - всего 11 лет назад православные праздновали Воскресение Христово 4 апреля.

А самая поздняя Пасха будет отмечаться православными в 2078 году - 8 мая (в прошлый раз такая дата выпадала в далеком 1983-м). Кроме того, Пасха 2051 будет праздноваться 7 мая, а в 2040 году Светлое Христово Воскресение придется на 6 мая.

Кстати, читайте о том, какими молитвами можно освятить и благословить пасхальные корзинки. Они пригодятся вам и в следующем году.

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