Именины в июне 2021: кто и когда отмечает День ангела, как называть детей
Именины (День ангела) это личный праздник у православных и католиков. Он приходится на день, в который церковь отмечает память одноименного святого.
В быту украинцы часто именинами называют также годовщину со дня рождения.
Кто и когда будет праздновать День ангела в июне 2021 года, какие имена можно дать мальчику и девочке, рожденным в первый летний месяц, - читайте в материале Styler ниже.
Фото: День ангела в червні (pexels.com)
Женские и мужские именины в июне 2021
- 1 июня - Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Павел, Сергей
- 2 июня - Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей
- 3 июня - Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав
- 4 июня - Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Тадей, Федор, Яков
- 5 июня - Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор
- 6 июня – Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор
- 7 июня - Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор
- 8 июня - Александр, Георгий, Давид, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий
- 9 июня - Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр
- 10 июня - Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр
- 11 июня - Александр, Андрей, Богдан, Иван, Мария, Фаина, Федот
- 12 июня - Василий, Исаакий, Никанор
- 13 июня - Борис, Кристина, Николай, Роман, Филипп
- 14 июня - Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита
- 15 июня - Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна
- 16 июня - Панас, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан
- 17 июня - Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Софья
- 18 июня - Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор
- 19 июня - Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Текля
- 20 июня - Александр, Анна, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот
- 21 июня - Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор
- 22 июня - Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Текля
- 23 июня - Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей
- 24 июня - Ефрем, Мария
- 25 июня - Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Федор
- 26 июня - Килина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея
- 27 июня - Александр, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Павел
- 28 июня - Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен, Федор
- 29 июня - Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон
- 30 июня - Дина, Иосиф, Исаак, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий
Добавим, что если в церковном календаре встречаются несколько дней памяти святых с тем же именем, что и у вас, то вашим Днем ангела будет ближайший из этих дней после вашего дня рождения вперед по календарю.
Интересный факт об именинах
Традиция празднования именин в Украине известна еще с XVII века.
Обычно перед праздником семья варила пиво и пекла именинные пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.
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