Скло в машині більше не буде запотівати завдяки цим засобам: є в кожному будинку

Проблема, коли запотіває лобове скло в машині, може виникнути в будь-який час року. Найчастіше вона зустрічається навесні через підвищену вологість і постійний перепад температур.
Про це пише Sante Plus.
Піна для гоління
Такий засіб допоможе ефективно захистити вікна автомобіля від запотівання. Необхідно піну нанести на чисту тканину або мочалку і розподілити по внутрішній частині лобового скла.
Все залиште на 2-3 хвилини і видаліть залишки. Піна для гоління створить невидимий захисний шар на склі, запобігаючи накопиченню вологи. Таким чином видимість під час руху значно покращиться.
Картопля
Завдяки крохмалю, який міститься в картоплі, лобове скло більше не буде запотівати.
Візьміть сиру картоплину, розріжте її навпіл і потріть вікно зсередини та зовні перед тим, як вирушати в дорогу.
Оцет
Необхідно розмішати трохи оцту в літрі води. Отриманим розчином змочіть вологу газету і потріть поверхні лобового скла.
Трапляється так, що запотіває лобове скло зовні, а не всередині машини. Це відбувається через те, що на вулиці температура нижче, ніж в салоні з працюючою пічкою.
Тому на теплому склі зовні через різницю температур накопичується волога.
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