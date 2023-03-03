Скло в машині більше не буде запотівати завдяки цим засобам: є в кожному будинку

Що зробити, щоб вікна не запотівали

Піна для гоління

Такий засіб допоможе ефективно захистити вікна автомобіля від запотівання. Необхідно піну нанести на чисту тканину або мочалку і розподілити по внутрішній частині лобового скла.

Все залиште на 2-3 хвилини і видаліть залишки. Піна для гоління створить невидимий захисний шар на склі, запобігаючи накопиченню вологи. Таким чином видимість під час руху значно покращиться.

Картопля

Завдяки крохмалю, який міститься в картоплі, лобове скло більше не буде запотівати.

Візьміть сиру картоплину, розріжте її навпіл і потріть вікно зсередини та зовні перед тим, як вирушати в дорогу.

Оцет

Необхідно розмішати трохи оцту в літрі води. Отриманим розчином змочіть вологу газету і потріть поверхні лобового скла.

Чому запотівають вікна зовні

Трапляється так, що запотіває лобове скло зовні, а не всередині машини. Це відбувається через те, що на вулиці температура нижче, ніж в салоні з працюючою пічкою.

Тому на теплому склі зовні через різницю температур накопичується волога.