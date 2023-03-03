Стекло в машине больше не будет запотевать благодаря этим средствам: есть в каждом доме

Что сделать, чтобы окна не запотевали

Пена для бритья

Такое средство поможет эффективно оградить окна автомобиля от запотевания. Необходимо нанести пену на чистую ткань или мочалку и распределить по внутренней части лобового стекла.

Все оставьте на 2-3 минуты и удалите остатки. Пена для бритья создаст невидимый защитный слой на стекле, предотвращая накопление влаги. Таким образом, видимость во время движения значительно улучшится.

Картофель

Благодаря крахмалу, который содержится в картофеле, лобовое стекло больше не запотевает.

Возьмите сырую картофелину, разрежьте ее пополам и потрите окно изнутри и снаружи перед тем, как отправляться в путь.

Уксус

Необходимо размешать чуть-чуть уксуса в литре воды. Полученным раствором смочите влажную газету и потрите поверхности лобового стекла.

Почему запотевают окна снаружи

Бывает так, что запотевает лобовое стекло снаружи, а не внутри машины. Это происходит через то, что на улице температура ниже, чем в салоне с работающей печкой.

Поэтому на теплом стекле снаружи из-за разницы температур скапливается влага.