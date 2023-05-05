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Склеїться і буде несмачним: 6 головних помилок під час приготування рису

Як не можна готувати рис (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Рис готують у різний спосіб і виходять різноманітні смачні страви. Часто після варіння він стає липким, занадто м’яким і майже несмачним. Щоб цього уникнути, варто не робити деяких помилок.

Що категорично не можна робити під час приготування рису - читайте на Styler нижче.

Неправильний рис

Щоб рис вийшов неймовірно смачним, вибирайте довгозернистий або сорту "Жасмин". Ці види рису добре зберігають свою текстуру під час термічної обробки.

Готуймо під кришкою

Каструля - це ще не все, важлива й кришка, яка повинна ідеально підходити. Це допоможе запобігти виходу пари з каструлі, і тоді рис готується рівномірно. Під час приготування не піднімайте кришку.

Занадто мало або багато рідини

Для ідеального приготування рису потрібна певна кількість води. Якщо її буде забагато, то рис буде перевареним і несмачним, а занадто мало води завадить рівномірному варінню або призведе до підгорання.

Вибирайте правильну олію

Рис радять готувати на кунжутній олії. Якщо такої олії немає, то можна готувати на звичній рослинній з обов'язковим додаванням невеликої кількості вершкового масла. Так рис краще розкриє свій смак.

Не заливайте холодною водою

Важливо, що рис потрібно засипати лише у гарячу воду. Це один із найважливіших кроків, які зроблять крупу розсипчастою. Холодна вода ще не встигне закипіти, як рис уже склеїться.

Великий вогонь

Варіть рис потрібно на повільному вогні. Все тому, що занадто висока температура і швидке варіння зроблять рис більш крохмалистим і кашоподібним. Загалом, після того, як закипить вода, необхідно зменшити вогонь.

Раніше лікар розповідала, чи корисна рисова каша, і кому її їсти не можна.

Також ми писали, чому не можна виливати воду після варіння рису.

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