Чому не можна виливати воду після варіння рису: ось як її можна використати

Після варіння рису, воду не варто виливати в раковину. Рисова вода є одним з найкращих природних добрив. В ній міститься багато фосфору та інших необхідних поживних речовин для здорового росту рослин.

Чим корисна рисова вода

Вода після приготування рису може творити справжні чудеса з рослинами. Вона багата калієм, магнієм, вітаміном В, залізом і цинком. Вони справді є важливими елементами, які сприяють здоровому та стійкому росту рослин.

До того ж в рисовій воді є багато крохмалю, а це чудове природне джерело їжі, яке допомагає підтримувати ґрунт вологим і багатим на поживні речовини. Однак важливо використовувати несолону рисову воду, оскільки натрій шкодить рослинам. Але якщо рисова вода гаряча і солона, то її можна використати як природний засіб для знищення бур’янів.

Чим ще можна поливати рослини

Вода після варіння макаронів

Як і рис, макарони також виділяють крохмаль і мінеральні солі під час варіння. Ці властивості корисні для кімнатних рослин.

Однак, потрібно уникати використання гарячої води та не додавати сіль під час приготування. Ці кілька деталей справді можуть зашкодити росту рослин.

Вода після варіння яєць

Така вода є чудовим джерелом кальцію та різноманітних мінералів. Яєчна шкаралупа також містить залізо, цинк, фосфор та мідь.

Вода з овочів

Вода з таких овочів, як зелена квасоля, спаржа, картопля, нут і буряк сприятиме росту рослин.