Склеится и будет невкусным: 6 главных ошибок во время приготовления риса

Неправильный рис

Чтобы рис получился невероятно вкусным, выбирайте длиннозернистый или сорт "Жасмин". Эти виды риса хорошо сохраняют свою текстуру во время термической обработки.

Готовим под крышкой

Кастрюля - это еще не все, важна и крышка, которая должна идеально подходить. Это поможет предотвратить выход пара из кастрюли, и тогда рис готовится равномерно. Во время приготовления не поднимайте крышку.

Слишком мало или много жидкости

Для идеального приготовления риса нужно определенное количество воды. Если ее будет много, то рис будет переваренным и невкусным, а слишком мало воды помешает равномерной варке или приведет к подгоранию.

Выбирайте правильное масло

Рис советуют готовить на кунжутном масле. Если такого масла нет, то можно готовить на привычном растительном с обязательным добавлением небольшого количества сливочного масла. Так рис лучше откроет свой вкус.

Не заливайте холодной водой

Важно, что рис нужно засыпать только в горячую воду. Это один из важнейших шагов, которые сделают крупу рассыпчатой. Холодная вода еще не успеет закипеть, как рис уже склеится.

Большой огонь

Варить рис нужно на медленном огне. Все потому, что слишком высокая температура и быстрая варка сделают рис более крахмалистым и кашеобразным. В общем, после того как закипит вода, необходимо уменьшить огонь.