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Складають 60% раціону: лікар назвав продукти, від яких варто відмовитись у 2025 році

Чим шкідливі ультраоброблені продукти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ультраоброблена їжа становить близько 60% раціону багатьох людей. Такі продукти можуть підвищити ризик розвитку деменції, діабету та серцевих захворювань, тому варто відмовитись від них у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку британського епідеміолога Тіма Спектора.

Чим шкідлива ультраоброблена їжа

Це харчові продукти суттєво змінені в порівнянні з їх початковим станом через обробку. Зазвичай вони містять інгредієнти, такі як консерванти, підсолоджувачі, емульгатори та штучні барвники.

Ще в магазині варто дивитись на склад продукту та перевірити,

"Загалом було виявлено прямий зв’язок між впливом ультраоброблених продуктів і 32 параметрами здоров’я, які охоплюють смертність, рак, психічні, респіраторні, серцево-судинні, шлунково-кишкові та метаболічні наслідки", - заявили автори дослідження.

Які продукти ультраоброблені

До ультраоброблених відносять такі найбільш поширені категорії продуктів:

  • магазинний хліб і випічка
  • підсолоджені сухі сніданки
  • супи, пюре, локшина швидкого приготування
  • готові заморожені страви (піца, пельмені, вареники, нагетси та інші напівфабрикати)
  • йогурти з наповнювачами й ароматизаторами
  • м’ясні вироби, наприклад, шинка, ковбаси, сосиски
  • соуси
  • чипси, солоні горішки, сухарики, попкорн
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