Складають 60% раціону: лікар назвав продукти, від яких варто відмовитись у 2025 році

Ультраоброблена їжа становить близько 60% раціону багатьох людей. Такі продукти можуть підвищити ризик розвитку деменції, діабету та серцевих захворювань, тому варто відмовитись від них у 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку британського епідеміолога Тіма Спектора.
Це харчові продукти суттєво змінені в порівнянні з їх початковим станом через обробку. Зазвичай вони містять інгредієнти, такі як консерванти, підсолоджувачі, емульгатори та штучні барвники.
Ще в магазині варто дивитись на склад продукту та перевірити,
"Загалом було виявлено прямий зв’язок між впливом ультраоброблених продуктів і 32 параметрами здоров’я, які охоплюють смертність, рак, психічні, респіраторні, серцево-судинні, шлунково-кишкові та метаболічні наслідки", - заявили автори дослідження.
До ультраоброблених відносять такі найбільш поширені категорії продуктів:
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