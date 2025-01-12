Складають 60% раціону: лікар назвав продукти, від яких варто відмовитись у 2025 році

Чим шкідлива ультраоброблена їжа

Це харчові продукти суттєво змінені в порівнянні з їх початковим станом через обробку. Зазвичай вони містять інгредієнти, такі як консерванти, підсолоджувачі, емульгатори та штучні барвники.

Ще в магазині варто дивитись на склад продукту та перевірити,

"Загалом було виявлено прямий зв’язок між впливом ультраоброблених продуктів і 32 параметрами здоров’я, які охоплюють смертність, рак, психічні, респіраторні, серцево-судинні, шлунково-кишкові та метаболічні наслідки", - заявили автори дослідження.

Які продукти ультраоброблені

До ультраоброблених відносять такі найбільш поширені категорії продуктів: