Тренер розповів, чим можна замінити масло в раціоні

Вершкове масло є доволі калорійним продуктом, тому тим хто худне, варто уникати його в раціоні. При надмірному вживанні масло може призвести до збільшення ваги, закупорки артерій або до серцевих захворювань.

Що обрати замість масла

Сир "Філадельфія"

За словами тренера Юрія Попка, якщо ви споживаєте багато вершкового масла та хочете схуднути, то це важко буде зробити, адже воно калорійне.

Все тому, що зазвичай масло містить 76% жирності або 82%.

Тому експерт радить обрати альтернативу - сир "Філадельфія".

"Особисто я його не їм, бо не люблю, але можливо комусь буде смакувати. В продукті 25% жирності на 10 г", - додав тренер.

Оливкова олія

Оливкова олія також є хорошою заміною масла, якщо у вас алергія на молоко або непереносимість лактози. Одна столова ложка оливкової олії містить 124 калорії, не містить холестерину та 9% добової норми насичених жирів.

Заміна насичених жирів мононенасиченими може допомогти знизити рівень холестерину.

Оливкова олія містить багато мононенасичених жирів і має антиоксидантні та протизапальні властивості.

Ви можете замінити масло оливковою олією різними способами, зокрема:

випічка, для якої потрібне розм’якшене або розтоплене масло

натерти на хліб або тости

пасерування або запікання овочів

Кокосова олія

Кокосова олія не містить молочних продуктів і підходить для вегетаріанської та веганської дієт. Але це приблизно 90% насичених жирів.

Можна використовувати кокосову олію замість масла для пасерування овочів або приправляти соуси. Оскільки кокосова олія містить більше твердих жирів, використовуйте на 25% менше, ніж вимагається в рецепті.

Горіхове масло

Таке масло є набагато кориснішою альтернативою вершковому. Воно виготовляється шляхом збивання горіхів після смаження. Масло, отримане з горіхів, не тільки насичене та кремоподібне, але також містить білок, клітковину та інші необхідні поживні речовини.

Горіхове масло можна використовувати як заміну для приготування бутербродів, випічки, соусів або просто насолоджуватися ним разом із тостами.