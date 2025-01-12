Составляют 60% рациона: врач назвал продукты, от которых стоит отказаться в 2025 году

Чем вредна ультраобработанная пища

Это пищевые продукты существенно изменены по сравнению с их первоначальным состоянием из-за обработки. Обычно они содержат ингредиенты, такие как консерванты, подсластители, эмульгаторы и искусственные красители.

Еще в магазине стоит смотреть на состав продукта и проверить,

"В целом была обнаружена прямая связь между воздействием ультраобработанных продуктов и 32 параметрами здоровья, которые охватывают смертность, рак, психические, респираторные, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и метаболические последствия", - заявили авторы исследования.

Какие продукты ультраобработанные

К ультраобработанным относят такие наиболее распространенные категории продуктов: