Составляют 60% рациона: врач назвал продукты, от которых стоит отказаться в 2025 году

Ультраобработанная пища составляет около 60% рациона многих людей. Такие продукты могут повысить риск развития деменции, диабета и сердечных заболеваний, поэтому стоит отказаться от них в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу британского эпидемиолога Тима Спектора.
Это пищевые продукты существенно изменены по сравнению с их первоначальным состоянием из-за обработки. Обычно они содержат ингредиенты, такие как консерванты, подсластители, эмульгаторы и искусственные красители.
Еще в магазине стоит смотреть на состав продукта и проверить,
"В целом была обнаружена прямая связь между воздействием ультраобработанных продуктов и 32 параметрами здоровья, которые охватывают смертность, рак, психические, респираторные, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и метаболические последствия", - заявили авторы исследования.
К ультраобработанным относят такие наиболее распространенные категории продуктов:
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