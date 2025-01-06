Отримаєте заряд енергії: 9 продуктів, які корисно їсти на обід

Пропуск обіду може викликати дратівливість та денний спад енергії, тому обов'язково потрібно приділяти час на прийом їжі. Дієтологи назвали 10 продуктів, які корисно їсти у цей час доби.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Дієтолог Сапна Перувемба назвала продукти, які містять необхідні поживні речовини та легко вписуються в різноманітні збалансовані страви.

"Ці продукти забезпечують міцну суміш білка, клітковини та поживних речовин, що дає вам такий необхідний заряд енергії після обіду", - додає експерт.

Листова зелень

Будь це шпинат, капуста, рукола чи ситний салат, листова зелень є чудовим вибором їжі на обід. Такі продукти наповнені антиоксидантами та вітамінами. Листова зелень також багата водою і клітковиною, тому ви отримаєте довгу ситість.

Крім того, листова зелень підійде для будь-якого рецепта обіду. Пасти, салати, супи або смажені овочеві суміші - це чудові способи додати листову зелень до обідньої їжі.

Кіноа

Цільнозернові злаки всіх видів, включаючи цільнозерновий хліб, коричневий рис і макарони з цільної пшениці, часто є наріжними продуктами збалансованого обіду.

Це тому, що вони є чудовим джерелом складних вуглеводів. Кіноа може вважатися одним із найкорисніших цільнозернових продуктів, оскільки воно не лише містить велику кількість клітковини та мікроелементів, але й багате білком.

Завдяки білку ви обов’язково почуватиметеся ситими після обіду.

Огірки

Огірки є одними з найпопулярніших овочів на обід завдяки їх приємному хрускоту та м’якому смаку.

Крім того, вода і клітковина, які в ньому містяться, сприяють відчуттю ситості. До того ж такий овоч можна додати до багатьох страв.

Консервований нут

Нут є одним із найуніверсальніших бобових, оскільки його можна додавати до різноманітних рецептів обіду, таких як рагу, супи, хумус або салати.

Інші бобові, такі як сочевиця, квасоля та едамаме також підходять для обіду. Вони є чудовим джерелом клітковини, складних вуглеводів і мінералів.

Яблука

Фрукт є ситним джерелом клітковини, рослинних сполук, вітамінів і мінералів, і вони обов’язково забезпечать відчуття ситості та енергії на решту дня.

Крім того, ці улюблені фрукти можна додавати як до солодких та солоних страв.

Волоські горіхи

Такі горіхи, як мигдаль, волоські, арахіс і кеш’ю, містять багато корисних жирів і рослинного білка, тому ідеально підходять для обіду.

Волоські горіхи є особливо корисними, оскільки вони є одним із небагатьох рослинних джерел протизапальних омега-3 жирних кислот, які підтримують як серце, так і імунітет.

Авокадо

Авокадо є найкращим доповненням до сендвічів, оскільки це чудове джерело ситного здорового жиру, клітковини та мікроелементів.

Але варіанти обіду з авокадо не обмежуються лише сендвічами. Ви можете додавати авокадо в салати та тушковані страви або робити з нього гуакамоле.

Яйця

Хоча яйця часто вживають на сніданок, вони однаково корисні на обід. Крім того, їхній вміст білка та жиру забезпечує прилив енергії.

Ними можна насолоджуватися звареними круто, додавати до салатів або просто приготувати яєчню.

Грецький йогурт

Грецький йогурт - це чудове джерело пробіотиків і білка. Пробіотики допомагають підтримувати здоров’я кишечника , а протеїн забезпечить відчуття ситості.

Грецький йогурт також можна додавати до смузі, заправок, граноли і навіть супів.

Продукти, яких слід уникати на обід

До них входять доданий цукор, рафіновані вуглеводи та наджирна їжа. Також краще уникати солодощі, десерти, підсолоджені напої, білий хліб і зернові продукти, оброблене м’ясо, бургери та картоплю фрі.