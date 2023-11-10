Скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?"

Скільки відсотків чоловіків хоч раз займалися віртуальним сексом?

36% представників сильної половини людства зізналися, що мають такий досвід.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками?

Майже половина, а саме 47% жінок зізналися, що справді так роблять.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків сварились із дівчиною через спільне фото, яке вона виставила у соцмережі, не спитавши в нього?

Правильний відсоток невеликий. Лише 27%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок із нетерпінням очікують на дзвінок чоловіка, якому сказали: "Не дзвони мені більше"?

58% представниць прекрасної половини людства зізнались у цьому.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків хоч раз прикривали своїх друзів, брешучи їхнім жінкам?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 61% чоловіків справді колись так робили.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок образяться, якщо скажуть коханому: "Нічого мені не даруй", а той візьме й не подарує?

Правильний відсоток чималий. А саме 71%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків абсолютно байдужі до футболу?

23% хлопців справді не цікавляться цим видом спорту.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)