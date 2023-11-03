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Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?"

П'ятниця 03 листопада 2023 20:52
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Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?" Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Автор: Іванна Пашкевич

2 листопада вийшов черговий випуск розважального шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком. У шостому ігровому гендерному протистоянні зійшлися: Слава Дьомін, Ivan Navi, Володимир Остапчук, Олександра Заріцька, Анастасія Оруджева та Олександра Машлятіна.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

Скільки відсотків чоловіків після сексу запитують: "Тобі було добре?"?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", лише 14% хлопців так роблять.

Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок "сюсюкають" під час розмов із коханим ?

Виявилось, що 37% дівчат спілкуються у стилі "мі-мі-мі".

Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків вірять у кохання з першого погляду?

Лише 11% представників сильної половини людства такі романтики.

Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова?

36% представниць прекрасної половини людства справді вважають Начальника ГУР України "крашем".

Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків хоч раз переривали заняття сексом через повітряну тривогу?

Виявилося, що 23% мають такий досвід.

Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок автоматично втягують живіт, коли їх обіймають за талію?

Половина, а точніше 51% дівчат мають таку звичку.

Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків пам’ятають дату знайомства з коханою?

І знову відповідь - 23%.

Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк розповіла про стан ведучого "Хто зверху?".

Також ми розповідали, що навколо шоу "СуперМама" розгорівся скандал.

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