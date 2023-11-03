Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова? Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?"
2 листопада вийшов черговий випуск розважального шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком. У шостому ігровому гендерному протистоянні зійшлися: Слава Дьомін, Ivan Navi, Володимир Остапчук, Олександра Заріцька, Анастасія Оруджева та Олександра Машлятіна.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.
Скільки відсотків чоловіків після сексу запитують: "Тобі було добре?"?
За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", лише 14% хлопців так роблять.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок "сюсюкають" під час розмов із коханим ?
Виявилось, що 37% дівчат спілкуються у стилі "мі-мі-мі".
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків вірять у кохання з першого погляду?
Лише 11% представників сильної половини людства такі романтики.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова?
36% представниць прекрасної половини людства справді вважають Начальника ГУР України "крашем".
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків хоч раз переривали заняття сексом через повітряну тривогу?
Виявилося, що 23% мають такий досвід.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок автоматично втягують живіт, коли їх обіймають за талію?
Половина, а точніше 51% дівчат мають таку звичку.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків пам’ятають дату знайомства з коханою?
І знову відповідь - 23%.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Нагадаємо, нещодавно Нікітюк розповіла про стан ведучого "Хто зверху?".
Також ми розповідали, що навколо шоу "СуперМама" розгорівся скандал.