"Скільки відсотків жінок мають "краша" серед військових?" Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?"

Вийшов п’ятий випуск розважального шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк та Богданом Шелудяком. Цього разу в гендерному двобої зійшлися: Даніель Салем, Юрій Ткач, Марк Куцевалов, Ксенія Мішина, Раміна Есхакзай і Таня Песик.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

Скільки відсотків жінок мають "краша" серед політиків чи військових?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 63% дівчат дійсно зачаровані сучасними українськими героями.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків принципово не зустрічаються зі старшими за себе жінками?

Виявилося, що 41% хлопців мають таку позицію.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок, заблокувавши хлопця в соцмережах, чекають, аби той знайшов спосіб поспілкуватися?

32% представниць прекрасної половини людства зізналися, що інколи так роблять.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків отримували травму, бо робили щось "на слабо"?

Майже половина, а саме 41% представників сильної статі зізнались у цьому.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків дівчат вважають: якщо хлопець за перший рік зустрічей не зробив пропозицію, то треба розходитися?

За статистикою, таких дівчат лише 12%.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок образяться на подругу, якщо та скаже, що нова дівчина колишнього гарна?

Виявилося, що 37% дівчат "зачепить" такий коментар.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків дівчат хоча б раз запитували в чоловіка, чи він кохатиме її, якщо вона погладшає?

Аж 70% зізнались, що їх справді хвилює це питання.

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)