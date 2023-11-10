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Сколько женщин присылают подругам скриншоты переписки с мужчинами? Интересные статистические факты из шоу "Хто зверху?"

Звезды на шоу "Кто сверху?" (фото: Новый канал)
Автор: Иванна Пашкевич

9 ноября в эфир вышел седьмой выпуск нового сезона легендарного проекта. В игровом противостоянии женщин и мужчин сошлись актриса Инна Приходько, певица Tayanna, телеведущая Юлия Зорий, актеры Арам Арзуманян и Тарас Цымбалюк, телеведущий Сергей Лиховида. Капитаны команд, как всегда, Леся Никитюк и Богдан Шелудяк.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, которую собирают для бонусных раундов шоу Нового канала.

Сколько процентов мужчин хоть раз занималось виртуальным сексом?

36% представителей сильной половины человечества признались, что имеют такой опыт.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин присылают подругам скриншоты переписки с мужчинами?

Почти половина, а именно 47% женщин признались, что действительно так поступают.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин ссорились с девушкой из-за совместного фото, которое она выставила в соцсети, не спросив его?

Правильный процент невелик. Только 27%.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин с нетерпением ожидают звонка мужчины, которому сказали: "Не звони мне больше"?

58% представительниц прекрасной половины человечества признались в этом.

Звезды на шоу "Хто зверху?"(фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин хоть раз прикрывали своих друзей, говоря ложь их женщинам?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 61% мужчин действительно когда-то так поступали.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин обидятся, если скажут любимому: "Ничего мне не даруй", а тот возьмет и не подарит?

Правильный процент немалый. А именно 71%.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин абсолютно безразличны к футболу?

23% парней действительно не интересуются этим видом спорта.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Узнайте, сколько процентов женщин фанатеют от Кирилла Буданова.

Также читайте, сколько процентов женщин имеют "краша" среди военных?"

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