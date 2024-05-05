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Скільки землі безкоштовно може отримати кожен українець: пояснення адвоката

Скільки землі може отримати кожен українець (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Законом України передбачено, що кожен громадянин має право на отримання землі безкоштовно, а от розміри цих паїв різняться.

Про те, на скільки землі має право кожен українець і на які потреби, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію юриста Мар'яна Сащука в Instagram.

Скільки землі може отримати кожен українець

"Кожен українець може безкоштовно отримати у свою власність 2 з половиною гектара землі. Таке положення закріплене статтею 121 земельного кодексу України, відповідно до якого, громадяни України мають право на передачу у їхню власність земельних ділянок із державної чи комунальної власності", - говорить адвокат.

Законом передбачені наступні розміри:

  • 2,48 га - у селах
  • 2,38 га - у селищах
  • 2,33 га - у містах

"Вказаний розмір є сумарним та максимальним. Він включає наступні види ділянок: для ведення сільськогосподарської діяльності, для садівництва, для будівництва та обслуговування житлового будинку, для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів", - каже Сащук.

Чи можна отримати землі вже

"Не спішіть бігти у сільську раду, адже в умовах воєнного стану приватизація землі призупинена. Правом безкоштовної приватизації землі зараз можуть скористатись лише ті, у кого вже на цій землі стоїть приватна власність", - пояснює юрист.

Також цим правом можуть скористатись ті, кому була надана земля у користування ще до 2001 року.

 

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