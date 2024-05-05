Сколько земли бесплатно может получить каждый украинец: объяснение адвоката

Закон Украины предусматривает, что каждый гражданин имеет право на получение земли бесплатно, а вот размеры этих паев отличаются.
О том, на сколько земли имеет право каждый украинец и на какие нужды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию юриста Марьяна Сащука в Instagram.
"Каждый украинец может бесплатно получить в свою собственность 2 с половиной гектара земли. Такое положение закреплено статьей 121 Земельного кодекса Украины, согласно которому граждане Украины имеют право на передачу в их собственность земельных участков из государственной или коммунальной собственности", - говорит адвокат.
Законом предусмотрены следующие размеры:
"Указанный размер суммарный и максимальный. Он включает следующие виды участков: для ведения сельскохозяйственной деятельности, для садоводства, для строительства и обслуживания жилого дома, для индивидуального дачного строительства и для строительства индивидуальных гаражей", - говорит Сащук.
"Не торопитесь бежать в сельский совет, ведь в условиях военного положения приватизация земли приостановлена. Правом бесплатной приватизации земли сейчас могут воспользоваться только те, у кого уже на этой земле стоит частная собственность", - объясняет юрист.
Также этим правом могут воспользоваться те, кому предоставлена земля в пользование еще до 2001 года.
Раньше мы писали о том, что кто-то из украинцев рискует потерять свои земли.
Читайте также о том, что делать, если сосед захватил часть вашего участка.