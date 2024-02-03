Що робити, якщо сусід захопив частину вашої ділянки: пояснення адвоката
Буває, що сусіди сперечаються через частину земельної ділянки, особливо, якщо та розташована на межі господарств. Якщо землю самовільно захоплюють, то є два варіанти розв'язання цього питання.
Що робити у такому випадку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.
Що робити, якщо сусід захопив ділянку
"Якщо ваш сусід вчиняє дії, які обмежують чи порушують ваше право власності на ділянку, у вас є два способи вирішити це питання - досудовий і судовий", - каже юрист.
У першому випадку потрібно звертатись зі скаргою до місцевої ради, надати документи, які підтверджують ваше право власності і розміри та межі ділянки, а також докази порушення сусіда.
"Це можуть бути фото і відеоматеріали, які ви зробили особисто. Таку заяву розглядають колегіально відповідною комісією, яка за потреби може вийти навіть на місцевість. А за результатами розгляду комісії приймає рішення, у якому у випадку наявності порушення, рекомендує його усунути. Так, рішення мають лише рекомендаційний характер, але буде гарним доказом у суді", - пояснює Сащук.
Другий спосіб вирішення земельне питання - звернення до суду. При необхідності, якщо доказів порушення вашого права власності недостатньо, то суд може призначити спеціально судово-технічну експертизу.
"Мінусом цього способу є його тривалість, оскільки такі справи можуть тривати доволі довго. Але плюс у тому, що судове рішення є обов'язковим для виконання. І якщо сусід не захоче виконувати це добровільно, то виконавча влада примусить його це зробити", - наголошує адвокат.
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