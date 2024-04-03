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Приватизація землі у 2024 році: хто з українців ризикує втратити свою "власність"

Середа 03 квітня 2024 08:03
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Приватизація землі у 2024 році: хто з українців ризикує втратити свою "власність" Що треба знати про приватизацію землі у 2024 році (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Через дію воєнного стану в Україні приватизація землі призупинена, втім не для всіх. У деяких випадках її все-таки можна оформити на себе.

Про те, що треба знати про приватизацію землі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.

Приватизація землі у 2024 році

"Приватизація землі все ще призупинена. Її можна приватизувати, тільки якщо на ній вже стоїть ваша нерухомість і вона належним чином оформлена. Якщо у вас є Сертифікат на пай, а ви досі його не приватизували, то це потрібно зробити до кінця 2024 року, бо вже з наступного року незатребувані паї будуть вважатися такими, що не мають хазяїна і їх повертатимуть громадам", - каже адвокат.

Якщо у вас є державний акт на землю, але немає кадастрового номера - то обов'язково зробіть його, бо без нього ваша земельна ділянка вважається незареєстрованою.

"А це означає, що для держави її не існує. Якщо у вас є і державний акт на землю, і кадастровий номер на неї, але при цьому правовласності не внесено до державного реєстру прав на нерухоме майно - обов'язково зареєструйте його у цьому реєстрі", - говорить Сащук.

Також юрист наголошує, що доки ваше право власності не буде зареєстровано відповідно чинного законодавства, ви не зможете ні продати, ні подарувати, ні будь-яким іншим чином відчужити цю землю.

Додамо також, що раніше депутати уже порушували питання про те, щоб продовжити можливість приватизувати землю у 2025 році і далі за наданими Сертифікатами, втім поки змін у законодавстві немає і хтозна чи будуть.

Читайте також про те, чи дійсно заберуть земельні паї, якщо їх не приватизувати.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо сусід захопив частину вашої ділянки.

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