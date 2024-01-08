Сколько зарабатывают операторы дронов в ВСУ и какие требования к кандидатам
В Украине начали разработку проекта для цифрового рекрутинга в украинскую армию. Минцифры запустило бета-тестирование по поиску пилотов-операторов для роты ударных дронов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекрутинговый сайт Lobby X рассказывает, что нужно уметь операторам БПЛА и какую зарплату можно получать.
Обязанности и требования работы
Для рассмотрения мы взяли три бригады, где нужны операторы ударных дронов: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 102-я отдельная бригада ТрО, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
В 80-й ОДШБр операторы БПЛА должны отвечать следующим требованиям:
- возраст до 30 лет
- готовность выполнять боевые задания
- желание работать на военной должности и быть частью военной команды
- готовность учиться
- наличие боевого опыта будет преимуществом
- физическая выносливость и готовность к выполнению военных задач
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В 102-й отдельной бригаде ТрО добавляют, что опыт управления БПЛА и базовый пехотный опыт будет преимуществом. Требование также мотивация приближать победу.
В 82-й ОДШБр от кандидата требуют:
- базовые знания по управлению коптером
- знания в метеорологии и навигации
- умение читать топографические карты и цифровые модели местности
- ориентировка в пространстве
- постоянное повышение уровня профессиональной подготовки и усовершенствование своих профессиональных навыков
- умение работать в команде
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Условия работы
Что касается условий, то фактически во всех вакансиях они почти одинаковы. В частности, будущим военнослужащим предлагают:
- военную службу по контракту до окончания особого периода
- социальные льготы согласно действующему законодательству. Это ежегодный отпуск (30 календарных дней), медицинское обеспечение и т. п.
- возможность перевода действующих военнослужащих в пределах Сил ТрО с согласия непосредственного командира
- денежное довольствие от 20 000 до 120 000 гривен в соответствии с выслугой лет. В 80-й бригаде - от 24 до 124 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.
- сопровождение на этапе прохождения РТЦК для гражданских и перемещения для действующих военнослужащих
- для гражданских кандидатов прохождение 35-дневной базовой общевойсковой подготовки
- обеспечение профессиональным обучением, если есть такая потребность
В некоторых вакансиях среди условий также указана служба в зонах боевых действий.
Как подать заявку
Для этого необходимо отправить свое резюме, контактные данные и описание профессионального опыта на apply@thelobbyx.com. В теме письма укажите название вакансии и место службы. Например, "Оператор БПЛА до 80 ОДШБр".
Для военнослужащих запаса также требуется дополнительное звание и детали опыта службы.
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