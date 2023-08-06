У скільки зараз обійдеться зібрати дитину у школу: огляд цін

До початку школи залишилось менш як місяць, тому батькам варто уже задуматись над тим, щоб скуповувати канцелярію та готувати дитину до нового навчального року.
Про те, у скільки зараз обійдеться базовий шкільний набір, читайте у матеріалі нижче.
У кожному регіоні та торговій точці ціни на товар відрізняється. Для того, щоб оцінити приблизну вартість, у скільки обійдеться базовий набір школяра, ми взяли ціни у мережі Епіцентр. При цьому орієнтувались по нижній вартості, але оскільки асортимент вкрай великий, то на деякі позиції ціна може суттєво коливатись. Наприклад, найдешевший шкільний рюкзак від 550 грн, найдорожчий - понад 8,5 тис.
Які ціни на шкільне приладдя:
Мінімальна вартість цього набору (зошитів 32 шт.) обійдеться у понад 1200 грн. При цьому варто врахувати, що дітям наймолодшого шкільного віку треба ще купити фломастери, кольоровий папір, альбом, картон, клей, пластилін тощо, а от для старшокласників - набір для креслення, циркулі і т. п.
Також треба пам'ятати, що доведеться докуповувати робочі друковані зошити із різних предметів, контурні карти тощо.
Шкільну форму вимагають деякі навчальні заклади, але навіть як це не передбачено потрібно купити:
Відповідно, це ще 3,1-3,8 тис. грн доведеться витратити, щоб зібрати школяра. Окрім цього ще можуть бути витрати на спеціальний рюкзак для спортивної форми і взуття і т. п.
Перед початком покупок перегляньте, що у дитини залишилось із канцелярії з попереднього року, лише після цього складайте список необхідних товарів. Розпочинати робити покупки для школи варто уже на початку серпня. Відстежуйте акції та спеціальні пропозиції, моніторте ціни в інтернет-магазинах.
У більшості випадків вигідніше купувати цілі набори, ніж окремо товар поштучно. Перевірте, які ціни на канцелярію у торгових мережах, а тоді вирахуйте, можливо вигідніше замовити товар через інтернет і заплатити за доставку.
Раніше ми писали про те, коли найкраще віддавати дитину в школу - у 6 чи 7 років.
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