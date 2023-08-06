Во сколько сейчас обойдется собрать ребенка в школу: обзор цен

Сколько стоит базовый набор школьника

В каждом регионе и в торговой точке цены на товар отличаются. Чтобы оценить приблизительную стоимость, во сколько обойдется базовый набор школьника, мы взяли цены в сети Эпицентр. При этом ориентировались по нижней стоимости, но поскольку ассортимент очень большой, то на некоторые позиции цена может существенно колебаться. Например, самый дешевый школьный рюкзак от 550 грн, самый дорогой - более 8,5 тыс. грн.

Какие цены на школьные принадлежности:

рюкзак - от 550 грн

дневник с жесткой обложкой - от 45 грн

ежедневник с мягкой обложкой - от 25 грн

набор тетрадей с рисунками на 12 стр. - от 20 грн (4 шт.)

(4 шт.) обложки для тетрадей (цветные) - 30 грн за упаковку

за упаковку обложки для тетрадей (прозрачные) - от 6 до 15 грн за упаковку

за упаковку обложки для книг - от 5 до 20 грн за упаковку

за упаковку папка для тетрадей - от 45 грн

набор шариковых ручек - от 60 грн (7 шт.)

(7 шт.) набор цветных карандашей - от 30 грн (12 шт.)

(12 шт.) настольный набор (ножницы, линейка, степлер, карандаш, резинка, ручка, скрепки, кнопки и т.п.) - от 225 грн

пенал - от 15 грн

набор линеек - от 20 грн

резинка - 5 грн/шт

Минимальная стоимость этого набора (тетрадей 32 шт.) обойдется в более 1200 грн. При этом следует учесть, что детям младшего школьного возраста нужно еще купить фломастеры, цветную бумагу, альбом, картон, клей, пластилин и т.п., а вот для старшеклассников - набор для чертежа, циркули и т. п.

Также нужно помнить, что придется докупать рабочие печатные тетради по разным предметам, контурные карты и т. п.

Обзор цен на базовый школьный набор (скриншот)

Школьную форму требуют некоторые учебные заведения, но даже если это не предусмотрено, нужно купить:

для девочек - две рубашки, брюки, юбка, жилетка, платье, жакет и колготы - это обойдется минимум в 2,5 тыс. грн

для парней - две рубашки, брюки, жилетка, жакет - минимум 1,8 тыс. грн

спортивный костюм, кроссовки - от 1,3 грн

Соответственно это еще 3,1-3,8 тыс. грн придется потратить, чтобы собрать школьника. Кроме того, еще могут быть затраты на специальный рюкзак для спортивной формы и обуви и т.п.

Обзор цен на школьную форму (скриншот)

Как сэкономить на покупках

Перед началом покупок просмотрите, что у ребенка осталось из канцелярии с предыдущего года, только после этого составляйте список необходимых товаров. Начинать делать покупки для школы следует уже в начале августа. Отслеживайте акции и спецпредложения, мониторьте цены в интернет-магазинах.

В большинстве случаев выгоднее покупать целые наборы, чем отдельно товар поштучно. Проверьте, какие цены на канцелярию в торговых сетях, а затем вычислите, возможно, выгоднее заказать товар через интернет и заплатить за доставку.