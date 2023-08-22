Скільки зараз коштує поставити брекети в Києві: ціни на різні види

Що таке брекет-система?

Це незнімна конструкція, яка складається з замочків (брекетів), трубок або кілець на моляри та дуг, що підв’язуються еластичними або металевими лігатурами чи замикаються у брекети.

Зазвичай вона фіксується на обидві щелепи, в деяких випадках на одну або частково.

Залежно від того, з якого матеріалу вони зроблені, брекети бувають:

металеві - дешеві та надійні системи, які просто і ефективно виправляють розташування зубів, однак вони мають один недолік - непривабливий зовнішній вигляд, який сильно помітний для оточуючих

керамічні - спеціальна малопомітна розробка, колір брекетів підбирається відповідно до кольору емалі зубів, що робить їх практично непомітними (ці системи більш громіздкі і коштують дорожче металевих брекетів)

сапфірові - елітні брекет-системи, які виготовляються із спеціально вирощених кристалів сапфіра, надзвичайно міцні, практично непомітні (прозорі), стійкі до фарбників, однак вимагають ретельного дотримання гігієни

Прайс на встановлення брекетів у столиці

Середня ціна на встановлення брекет-системи в Києві становить 20 890 гривень.

Одна з найдешевших послуг на встановлення знаходиться в лікувальному закладі Шевченківського району столиці. Ціна розрахована від 5 300 до 26 000 гривень.

Також у клініці зазначають, що вартість лікування брекетами залежить від складності клінічного випадку, тривалості лікування та вибору типу брекет-системи.

Інший медичний заклад у цьому районі пропонує брекети, вартістю від 7 000 гривень. Разом з цим ви отримуєте консультацію ортодонта щодо вибору брекет-системи та її професійну підтримку під час усього курсу лікування.

Стоматологічна клініка в Дарницькому районі пропонує ціни за металеві брекети від 5 999 до 49 999 гривень, в залежності від матеріалу, з якого вони зроблені.

В таблиці вказана вартість брекетів за 1 щелепу - верхню або нижню. Для розрахунку прайсу брекетів на обидві щелепи, треба вище вказані розцінки помножити на 2.

В іншому медичному центрі ціни колихаються від 21 500 до 47 100 гривень.

Важливо! Проводити ортодонтичне лікування брекет-системою можна з 12-13 років, після того, як сформувались верхівки коренів постійних зубів.