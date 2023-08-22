Скільки зараз коштує поставити брекети в Києві: ціни на різні види

Не всі люди від природи змогли отримати рівні та красиві зуби. Однак на сьогодні це можна легко виправити.
Лікування неправильного прикусу зазвичай проводиться ортодонтами, спеціалістами, які спеціалізуються на корекції зубних аномалій. Цей процес може зайняти тривалий час, але в результаті ви зможете досягти здорового і правильного положення зубів та щелеп.
Які ціни в столиці на брекети та що взагалі пропонують стоматологи-ортодонти - читайте в матеріалі Styler.
Це незнімна конструкція, яка складається з замочків (брекетів), трубок або кілець на моляри та дуг, що підв’язуються еластичними або металевими лігатурами чи замикаються у брекети.
Зазвичай вона фіксується на обидві щелепи, в деяких випадках на одну або частково.
Залежно від того, з якого матеріалу вони зроблені, брекети бувають:
Середня ціна на встановлення брекет-системи в Києві становить 20 890 гривень.
Одна з найдешевших послуг на встановлення знаходиться в лікувальному закладі Шевченківського району столиці. Ціна розрахована від 5 300 до 26 000 гривень.
Також у клініці зазначають, що вартість лікування брекетами залежить від складності клінічного випадку, тривалості лікування та вибору типу брекет-системи.
Інший медичний заклад у цьому районі пропонує брекети, вартістю від 7 000 гривень. Разом з цим ви отримуєте консультацію ортодонта щодо вибору брекет-системи та її професійну підтримку під час усього курсу лікування.
Стоматологічна клініка в Дарницькому районі пропонує ціни за металеві брекети від 5 999 до 49 999 гривень, в залежності від матеріалу, з якого вони зроблені.
В таблиці вказана вартість брекетів за 1 щелепу - верхню або нижню. Для розрахунку прайсу брекетів на обидві щелепи, треба вище вказані розцінки помножити на 2.
В іншому медичному центрі ціни колихаються від 21 500 до 47 100 гривень.
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