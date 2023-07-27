Чого не повинно бути у дитячій зубній пасті: ці речовини пошкоджують емаль

Поява першого зуба в дитини є сигналом, що саме час почати привчати дитину до підтримання гігієни ротової порожнини. Адже від стану молочних зубів безпосередньо залежить процес формування постійних. Важливо обрати правильну зубну пасту, щоб не нашкодити зубам.

Про це повідомили на медичні платформа "sviy.doc" в Instagram .

Які пасти корисні

До головних завдань зубної щітки та пасти експерти віднесли:

допомога в очищенні від нальоту

дезодорація

мотивація до очищення

профілактика карієсу

Зокрема, щоб уникнути карієсу, у складі зубної пасти мають бути:

фториди

активні сполуки кальцію

ксиліт

паста може містити натуральні ароматизатори - ванілін, масло евкаліпта, м'яту і ментол в різних формах

Важливо, що фториди головні у списку інгредієнтів - захисників зубів. У складі пасти їх має бути:

1000 ppm - для дітей від 0 до 6 років

1450 ppm - для діток +6

Вважається, що до півтора року має бути вже сформована стійка звичка регулярно очищати ротову порожнину 2 рази на день.

Чого не повинно бути

У складі дитячих зубних паст категорично не повинно бути:

SLS (натрій лаурил сульфат)

парабенів

антисептиків

антибіотиків

штучних барвників

синтетичних підсолоджувачів

діоксид титану

Батькам необхідно пам'ятати, що дитячі зубні пасти повинні мати гелеву консистенцію, щоб не пошкодити емаль молочних зубів.

Для дітей від 2 років паста може бути низькоабразивною (на тюбику шукайте індекс RDA не більше 30).

Окрім того, діти до 2,5-3 років фізіологічно не вміють спльовувати. Тому варто дотримуватись простих рекомендацій:

вибирайте пасту за віком

у складі мають бути фториди

шукайте надпис "safe to swallow"

проконсультуйтеся у дитячого стоматолога

Зубна щітка повинна мати дуже м'яку щетину і бути таких розмірів, щоб могла покривати тільки два зуби, що стоять поруч. Ручка повинна бути невеликою, щоб дитині було зручно тримати в руці.