Сколько сейчас стоит поставить брекеты в Киеве: цены на разные виды

Что такое брекет-система?

Это несъемная конструкция, состоящая из замочков (брекетов), трубок или колец на моляры и дуг, которые подвязываются эластичными или металлическими лигатурами или запираются в брекете. Обычно она фиксируется на обе челюсти, в некоторых случаях одной или частично.

В зависимости от того, из какого материала сделаны брекеты, бывают:

металлические брекеты - дешевые и надежные системы, которые просто и эффективно исправляют расположение зубов. Однако они имеют один недостаток - неприглядный внешний вид, который сильно заметен для окружающих

Керамические брекеты - специальная малозаметная разработка, цвет брекетов подбирается в соответствии с цветом эмали зубов, что делает их практически незаметными (эти системы более громоздки и стоят дороже металлических брекетов)

сапфировые брекеты - элитные брекет-системы, изготавливаемые из специально выращенных кристаллов сапфира, чрезвычайно прочные, практически незаметные (прозрачные), стойкие к красителям, однако требуют тщательного соблюдения гигиены

Прайс на установку брекетов в столице

Средняя цена установки брекет-системы в Киеве составляет 20 890 гривен.

Одна из самых дешевых услуг по установке находится в лечебном заведении Шевченковского района столицы. Цена рассчитана от 5 300 до 26 000 гривен.

Также в клинике отмечают, что стоимость лечения брекетами зависит от сложности клинического случая, длительности лечения и выбора типа брекет-системы.

Другое медицинское учреждение в этом районе предлагает брекеты, стоимостью от 7 000 гривен. При этом вы получаете консультацию ортодонта по выбору брекет-системы и ее профессиональную поддержку во время всего курса лечения.

Стоматологическая клиника в Дарницком районе предлагает цены за металлические брекеты от 5 999 до 49 999 гривен, в зависимости от материала, из которого они сделаны.

В таблице указана стоимость брекетов за 1 челюсть – верхнюю или нижнюю. Для расчета прайса брекетов на обе челюсти, нужно выше указанные расценки умножить на 2.

В другом медицинском центре цены колеблются от 21 500 до 47 100 гривен.

Важно! Проводить ортодонтическое лечение брекет-системой можно с 12-13 лет, после того как сформировались верхушки корней постоянных зубов.