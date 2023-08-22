Сколько сейчас стоит поставить брекеты в Киеве: цены на разные виды

Не все люди от природы смогли получить ровные и красивые зубы. Однако сегодня это можно легко исправить.
Лечение неправильного прикуса обычно производится ортодонтами, специалистами, специализирующимися на коррекции зубных аномалий. Этот процесс может занять длительное время, но в результате вы сможете добиться здорового и правильного положения зубов и челюстей.
Какие цены в столице на брекеты и что вообще предлагают стоматологи-ортодонты - читайте в материале Styler .
Это несъемная конструкция, состоящая из замочков (брекетов), трубок или колец на моляры и дуг, которые подвязываются эластичными или металлическими лигатурами или запираются в брекете. Обычно она фиксируется на обе челюсти, в некоторых случаях одной или частично.
Средняя цена установки брекет-системы в Киеве составляет 20 890 гривен.
Одна из самых дешевых услуг по установке находится в лечебном заведении Шевченковского района столицы. Цена рассчитана от 5 300 до 26 000 гривен.
Также в клинике отмечают, что стоимость лечения брекетами зависит от сложности клинического случая, длительности лечения и выбора типа брекет-системы.
Другое медицинское учреждение в этом районе предлагает брекеты, стоимостью от 7 000 гривен. При этом вы получаете консультацию ортодонта по выбору брекет-системы и ее профессиональную поддержку во время всего курса лечения.
Стоматологическая клиника в Дарницком районе предлагает цены за металлические брекеты от 5 999 до 49 999 гривен, в зависимости от материала, из которого они сделаны.
В другом медицинском центре цены колеблются от 21 500 до 47 100 гривен.
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