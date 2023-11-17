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"Скільки чоловіків закохувались у свою викладачку?" Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?"

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Автор: Іванна Пашкевич

16 листопада вийшов восьмий випуск ігрового протистояння чоловіків та жінок. У гендерному двобої на чолі з капітанами Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком зійшлись: акторка Даша Петрожицька, гумористка Настя Ткаченко, співачка та інфлюенсерка Аня Трінчер, співак Enleo, гуморист Костя Трембовецький та гуморист Ігор Ласточкін.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

У скількох відсотків чоловіків язик не повернеться, аби сказати дружині, що їй потрібно схуднути?

69% чоловіків справді ніколи не дозволять собі схожих висловлювань.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок надсилали повідомлення чоловікові, який їм подобається, а потім писали: "Вибач, я випадково"?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 38% представниць прекрасної половини людства справді так робили.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків не проти, аби дівчина сама за себе заплатила на побаченні?

Майже половина, а саме 48% хлопців, погодяться на це.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків брехали, що в них був перший секс, коли його ще не було?

Правильний відсоток, який озвучили в ефірі шоу "Хто зверху?", - 41%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок ніколи не розповідали теперішньому, скільки в неї було колишніх?

Майже половина всіх опитаних, тобто 43%, відповіли, що намагаються приховувати минуле.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків хоч раз забували, в якому класі вчиться їхня дитина?

34% представники сильної половини людства зізнались у цьому.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків закохувались у свою вчительку чи викладачку?

Такий досвід мають 33% чоловіків.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Нещодавно ми ділилися 13 новими українськими піснями, які зігріють і надихнуть.

Також дивіться добірку з 8 найцікавіших фільмів про студентське життя.

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Леся НікітюкНовый каналзвезды шоу-бизнеса