8 найцікавіших фільмів про студентське життя

Гуманітарні науки

Любов до книг, музики об'єднує юну студентку коледжу та чоловіка 30 років. Але різниця у віці заважає їм бути щасливими й сюжет розгортається дуже неочікувано.

Щоденник студенток з обміну

У пошуках нових вражень двоє найкращих подруг вирушають за кордон як студентки за обміном назустріч пригоді, що може змінити їхнє життя.

Нас прийняли

В центрі сюжету постає Бартлбі Гейнс, який не вступає в університет, але не може зізнатися в цьому батькам. І тоді він вирішує не засмучувати сім'ю і боротися з проблемами в міру їх надходження.

Для початку він підробляє запрошення на навчання від вигаданого закладу, а щоб обман виглядав максимально правдоподібно, хлопець створює сайт, знаходить будинок і готується до каверзних запитань про інші деталі. Поступово його вигадка стає реальністю.

Після

Романтична історія двох студентів Тесси Янг - старанної студентки з хорошої сім’ї та Хардіна Скотта - від якого всі представниці протилежної статі просто втрачають розум.

Ці двоє абсолютно різні, але як раз протилежності й люблять притягуватися. А зводить їх коледж та студентські пригоди.



Сусідка по кімнаті

За сюжетом, розумна дівчина Сара Меттьюс вступає до коледжу. Вона знайомиться з новим життям в коледжі й зі своєю подругою по ліжку і кімнаті - дівчиною, на ім'я Ребекка.

Їх дружба виглядає досить дивною і невибагливою. Але невдовзі нова подружка виявляється не зовсім тою, ким здавалася нещодавно - ревнивим і безжальним стервом, здатною зламати життя будь-кому, хто встає на її шляху.

Душа компанії

Головна героїня, на ім'я Діана, була звичайною домогосподаркою, присвячуючи усе своє життя чоловікові та дочці. Але коли дочка-підліток перейшла до випускного класу коледжу, чоловік повідомив, що йде до іншої, жінка вирішує не впадати у відчай, а надолужити все те, чого вона була позбавлена всі ці роки. Для початку Діана відправляється закінчувати освіту в коледж.

Соціальна мережа

Художній фільм "Соціальна мережа" розповідає про створення та розвиток Facebook. Бувши студентом, Марк Цукерберг не завжди був затребуваний і задоволений життям, але його неординарне мислення і здібності в області it-технологій допомагали йому реалізовуватися.

Розумник Вілл Хантінг

Вілл Хантінг молодий хлопець з Бостона, який постійно потрапляє в неприємні історії. Та несподівано він відкриває в собі феноменальні математичні здібності.

Коли поліція арештовує його за чергову бійку, то в гру вступає професор математики і бере його під свою опіку, але за однієї умови: Вілл повинен пройти курс психотерапії.