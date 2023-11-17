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"Сколько мужчин влюблялось в свою преподавательницу?" Интересные статистические факты из шоу "Хто зверху?"

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Автор: Иванна Пашкевич

16 ноября вышел восьмой выпуск игрового противостояния мужчин и женщин. В гендерном поединке во главе с капитанами Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком сошлись: актриса Даша Петрожицкая, юмористка Настя Ткаченко, певица и инфлюэнсер Аня Тринчер, певец Enleo, юморист Костя Трембовецкий и юморист Игорь Ласточкин.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, которую собирают для бонусных раундов шоу Нового канала.

У скольких процентов мужчин язык не повернется, чтобы сказать жене, что ей нужно похудеть?

69% мужчин действительно никогда не позволят себе подобных высказываний.

Звезды на шоу "Хто зверху?"(фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин посылали сообщения мужчине, который им нравится, а потом писали: "Извини, я случайно"?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто сверху?", 38% представительниц прекрасной половины человечества действительно так поступали.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин не против, чтобы девушка сама за себя заплатила на свидании?

Почти половина, а именно 48% парней согласятся на это.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин врали, что у них был первый секс, когда его еще не было?

Правильный процент, озвученный в эфире шоу "Хто зверху?", - 41%.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин никогда не рассказывали нынешнему, сколько у нее было бывших?

Почти половина всех опрошенных, то есть 43%, ответили, что пытаются скрывать прошлое.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин хоть раз забывали, в каком классе учится их ребенок?

34% представителей сильной половины человечества признались в этом.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин влюблялось в свою учительницу или преподавательницу?

Такой опыт имеет 33% мужчин.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Недавно мы делились 13 новыми украинскими песнями, которые согреют и вдохновят.

Также смотрите подборку из 8 самых интересных фильмов о студенческой жизни.

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