Скільки відсотків чоловіків, на думку українців, заробляють від тисячі доларів на місяць

Українські чоловіки з давніх давен мають таку установку, що вони є годувальниками родини. Ця тактика досі актуальна, але зараз на це потрібно багато грошей, тому блогер дізнався, скільки відсотків чоловіків, заробляють від тисячі доларів.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогера Voldemarrrin.
Український блогер, який займається інвестиціями та трейдингом дізнавшись статистику, вирішив запитати думку людей з приводу заробітку чоловіків у нашій країні.
Українці різного віку на камеру озвучили свої припущення і вони виявились такими:
Звісно, дивлячись навколо, багато хто думає, що відсоток чоловіків з гарною зарплатою високий, але він складає лише 6,5 відсотків, виходячи з відео.
Також люди приєдналися у коментарях та висловили свою думку з приводу цього питання:
Обурення деяких людей зрозуміло, адже неофіційно можна заробляти набагато більше, ніж одну тисячу доларів, але ж ці кошти ні в яку статистику не входять, тому вона така невелика.
Раніше ми розповідали про те, в який період життя хотіли б повернутися українці.
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