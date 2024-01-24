Скільки відсотків чоловіків, на думку українців, заробляють від тисячі доларів на місяць

Який відсоток чоловіків в Україні заробляють від тисячі доларів на місяць

Український блогер, який займається інвестиціями та трейдингом дізнавшись статистику, вирішив запитати думку людей з приводу заробітку чоловіків у нашій країні.

Українці різного віку на камеру озвучили свої припущення і вони виявились такими:

"Десь відсотків 20"

"Відсотків 60"

"Десь 73 відсотки"

"Відсотків 20".

Звісно, дивлячись навколо, багато хто думає, що відсоток чоловіків з гарною зарплатою високий, але він складає лише 6,5 відсотків, виходячи з відео.

Також люди приєдналися у коментарях та висловили свою думку з приводу цього питання:

"Давайте будем чесними, в статистику не ввійшли ті, хто не платить податки та/або отримує в конверті, тому реально відсотків 10 мінімум"

"Здається, це офіційна статистика, де у нас люди отримують на папері мінімалку. Дивлячись на кількість дорогих авто, щось не вірю я, що їх можна купити на зп в 15000 гривень".

Обурення деяких людей зрозуміло, адже неофіційно можна заробляти набагато більше, ніж одну тисячу доларів, але ж ці кошти ні в яку статистику не входять, тому вона така невелика.