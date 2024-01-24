Сколько процентов мужчин, по мнению украинцев, зарабатывают от тысячи долларов в месяц

Какой процент мужчин в Украине зарабатывают от тысячи долларов в месяц

Украинский блогер, занимающийся инвестициями и трейдингом узнав статистику, решил спросить мнение людей по поводу заработка мужчин в нашей стране.

Украинцы всех возрастов на камеру озвучили свои предположения и они оказались следующими:

"Где-то процентов 20"

"Процентов 60"

"Где-то 73 процента"

"Процентов 20".

Конечно, смотря вокруг, многие думают, что процент мужчин с хорошей зарплатой высок, но он составляет лишь 6,5 процента, исходя из видео.

Также люди присоединились в комментариях и высказали свое мнение по этому поводу:

"Давайте будем честными, в статистику не вошли те, кто не платит налоги и/или получает в конверте, поэтому реально процентов 10 минимум"

"Кажется, это официальная статистика, где у нас люди получают на бумаге минималку. Глядя на количество дорогих авто, что-то не верю я, что их можно купить на ЗП в 15000 гривен".

Возмущение некоторых людей понятно, ведь неофициально можно зарабатывать гораздо больше, чем одну тысячу долларов, но эти средства ни в какую статистику не входят, поэтому она такая небольшая.