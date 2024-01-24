Сколько процентов мужчин, по мнению украинцев, зарабатывают от тысячи долларов в месяц

Украинские мужчины издавна имеют такую установку, что они являются кормильцами семьи. Эта тактика до сих пор актуальна, но сейчас на это нужно много денег, поэтому блоггер узнал, сколько процентов мужчин зарабатывают от тысячи долларов.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео блоггера Voldemarrrin.
Украинский блогер, занимающийся инвестициями и трейдингом узнав статистику, решил спросить мнение людей по поводу заработка мужчин в нашей стране.
Украинцы всех возрастов на камеру озвучили свои предположения и они оказались следующими:
Конечно, смотря вокруг, многие думают, что процент мужчин с хорошей зарплатой высок, но он составляет лишь 6,5 процента, исходя из видео.
Также люди присоединились в комментариях и высказали свое мнение по этому поводу:
Возмущение некоторых людей понятно, ведь неофициально можно зарабатывать гораздо больше, чем одну тысячу долларов, но эти средства ни в какую статистику не входят, поэтому она такая небольшая.
Раньше мы рассказывали о том, в какой период жизни хотели бы вернуться украинцы.
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