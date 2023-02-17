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Скільки варити яйця, щоб вони легко чистились: названо точний термін

Скільки часу потрібно варити яйця (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей хоч раз в житті стикалися з ситуацією, коли варене яйце погано чиститься. У такому випадку важливо дотримуватись технології варіння.

Про це розповіла кулінарний блогер Юлія Раскевіч в Instagram.

Як правильно варити яйця

Експерт каже, що яйця обов’язково мають бути кімнатної температури, тож їх заздалегідь треба дістати з холодильника, або покласти у теплу воду та залишити на 1 хвилину.

Потрібно чотири склянки води налити у каструлю, поставити на вогонь та довести до кипіння. Коли вода закипить, покласти у каструлю яйця та варити рівно 1 хвилину.

Далі зняти каструлю з вогню, накрити кришкою та залишити яйця в такому вигляді на 7 хвилин.

В кінці яйця будуть легко чиститись та триматись форми.

У яких випадках яйця їсти не можна

Яйця, у яких білок змішаний з жовтком

Власне змішання білка з жовтком, зазвичай, є безпечним, але це може бути ознакою інших проблем. Це може означати порушення умов зберігання - у такому випадку оболонку зруйнували бактерії або цвіль.

Якщо яйце нормально пахне і білок прозорий - його все ж таки можна з'їсти вареним або смаженим до повної готовності.

Яйця з тріщинами

Шкаралупа захищає яйце від бактерій. Якщо на ній є навіть невелика тріщина - краще його не їсти.

Яйця з цвіллю

Чорні плями або сліди цвілі на шкаралупі означають, що яйце неправильно зберігали. Якщо яйця лежали у занадто мокрому або вологому місці, то захисна плівка на шкаралупі постраждала і інфекція потрапила всередину яйця.

Раніше ми повідомляли, що буде з організмом, якщо їсти яйця кожного дня.

Також ми називали помилку, яку роблять усі перед приготуванням яєць.

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