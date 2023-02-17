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Сколько варить яйца, чтобы они легко чистились: назван точный срок

Сколько времени нужно варить яйца (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда вареное яйцо плохо чистится. В таком случае важно придерживаться технологии варки.

Об этом рассказала кулинарный блоггер Юлия Раскевич в Instagram.

Как правильно варить яйца

Эксперт говорит, что яйца обязательно должны быть комнатной температуры, поэтому их заранее нужно достать из холодильника или положить в теплую воду и оставить на 1 минуту.

Нужно четыре стакана воды налить в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения. Когда вода закипит, положить в кастрюлю яйца и варить 1 минуту.

Затем снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и оставить яйца в таком виде на 7 минут.

В конце яйца будут легко чистятся и держаться формы.

В каких случаях яйца есть нельзя

Яйца, у которых белок смешанный с желтком

Собственно смешение белка с желтком обычно является безопасным, но это может быть признаком других проблем. Это может означать нарушение условий хранения - в таком случае оболочку разрушили бактерии или плесень.

Если яйцо нормально пахнет и белок прозрачен - его все же можно съесть вареным или жаренным до полной готовности.

Яйца с трещинами

Скорлупа защищает яйцо от бактерий. Если на ней есть даже небольшая трещина - лучше его не есть.

Яйца с плесенью

Черные пятна или следы плесени на скорлупе означают, что яйцо неправильно хранили. Если яйца лежали в слишком мокром или влажном месте, то защитная пленка на скорлупе пострадала и инфекция попала внутрь яйца.

Раньше мы сообщали, что будет с организмом, если есть яйца каждый день.

Также мы называли ошибку, которую совершают все перед приготовлением яиц.

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