Сколько варить яйца, чтобы они легко чистились: назван точный срок

Как правильно варить яйца

Эксперт говорит, что яйца обязательно должны быть комнатной температуры, поэтому их заранее нужно достать из холодильника или положить в теплую воду и оставить на 1 минуту.

Нужно четыре стакана воды налить в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения. Когда вода закипит, положить в кастрюлю яйца и варить 1 минуту.

Затем снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и оставить яйца в таком виде на 7 минут.

В конце яйца будут легко чистятся и держаться формы.

В каких случаях яйца есть нельзя

Яйца, у которых белок смешанный с желтком

Собственно смешение белка с желтком обычно является безопасным, но это может быть признаком других проблем. Это может означать нарушение условий хранения - в таком случае оболочку разрушили бактерии или плесень.

Если яйцо нормально пахнет и белок прозрачен - его все же можно съесть вареным или жаренным до полной готовности.

Яйца с трещинами

Скорлупа защищает яйцо от бактерий. Если на ней есть даже небольшая трещина - лучше его не есть.

Яйца с плесенью

Черные пятна или следы плесени на скорлупе означают, что яйцо неправильно хранили. Если яйца лежали в слишком мокром или влажном месте, то защитная пленка на скорлупе пострадала и инфекция попала внутрь яйца.