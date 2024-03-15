Скільки українців можуть не повернутися з-за кордону після війни: цифри шокують

Скільки українців перебувають за кордоном

Станом на кінець січня 2024 року, згідно з підрахунком експертів, за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців.

Переважна більшість біженців з України:

жінки (найбільша частка - віком 35-44 років)

діти

Кількість українців за кордоном (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Уточнюється, що найбільше українських біженців (серед країн Європи) перебувають:

в Німеччині (30%)

в Польщі (22%)

Поза ЄС, країнами з найбільшою кількістю прийнятих від початку повномасштабного вторгнення РФ українців є:

США (280 тис.)

Велика Британія (253,2 тис.)

Канада (210,2 тис.)

Розподіл українців за кордоном (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Скільки українців не планують повертатися додому

У межах дослідження було також проаналізовано правовий статус українських біженців у країнах Європи та поза її межами.

Йдеться про те, що велика кількість країн поступово скорочують витрати на біженців та роблять умови для них жорсткішими, ніж на початку війни в Україні.

Виходячи з цього, найбільш оптимальним сценарієм майбутнього тимчасового захисту біженців дослідники вважають надання українцям свободи пересування та вибору місця проживання (аналогічно до громадян ЄС).

Водночас, згідно з підрахунками експертів, поза межами України за різними сценаріями можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн українців.

Чи планують українці повертатись (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Що може змусити українців повернутися

На думку експертів, для того, щоб стимулювати українців повертатися додому з-за кордону, необхідні такі кроки:

співпраця з країнами ЄС щодо повернення українців після війни

швидка післявоєнна відбудова постраждалих регіонів

допомога людям із постраждалих та окупованих регіонів на час відбудови

розвиток державно-приватного партнерства

збільшення ресурсів на комунікацію зі співвітчизниками за кордоном через дипломатичні представництва

спрощення реінтеграції дітей до навчання в українських школах та вступу українських випускників іноземних шкіл до українських вузів

забезпечення українським біженцям можливості вільного переміщення та вибору місця проживання, аналогічно правам громадян Європейського Союзу

Рекомендації експертів (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)