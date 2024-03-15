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Скільки українців можуть не повернутися з-за кордону після війни: цифри шокують

В Україну після перемоги повернуться не всі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Скільки українців виїхало за кордон після повномасштабного вторгнення РФ і вже не повернуться на Батьківщину - питання неоднозначне. Проте точно можна сказати, що повернуться, на жаль, не всі.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на результати дослідження Центру економічної стратегії (ЦЕС) розповідає, скільки українців нині перебувають за кордоном і яка частина з них готова повернутись.

Скільки українців перебувають за кордоном

Станом на кінець січня 2024 року, згідно з підрахунком експертів, за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців.

Переважна більшість біженців з України:

  • жінки (найбільша частка - віком 35-44 років)
  • діти

Кількість українців за кордоном (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Уточнюється, що найбільше українських біженців (серед країн Європи) перебувають:

  • в Німеччині (30%)
  • в Польщі (22%)

Поза ЄС, країнами з найбільшою кількістю прийнятих від початку повномасштабного вторгнення РФ українців є:

  • США (280 тис.)
  • Велика Британія (253,2 тис.)
  • Канада (210,2 тис.)

Розподіл українців за кордоном (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Скільки українців не планують повертатися додому

У межах дослідження було також проаналізовано правовий статус українських біженців у країнах Європи та поза її межами.

Йдеться про те, що велика кількість країн поступово скорочують витрати на біженців та роблять умови для них жорсткішими, ніж на початку війни в Україні.

Виходячи з цього, найбільш оптимальним сценарієм майбутнього тимчасового захисту біженців дослідники вважають надання українцям свободи пересування та вибору місця проживання (аналогічно до громадян ЄС).

Водночас, згідно з підрахунками експертів, поза межами України за різними сценаріями можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн українців.

Чи планують українці повертатись (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Що може змусити українців повернутися

На думку експертів, для того, щоб стимулювати українців повертатися додому з-за кордону, необхідні такі кроки:

  • співпраця з країнами ЄС щодо повернення українців після війни
  • швидка післявоєнна відбудова постраждалих регіонів
  • допомога людям із постраждалих та окупованих регіонів на час відбудови
  • розвиток державно-приватного партнерства
  • збільшення ресурсів на комунікацію зі співвітчизниками за кордоном через дипломатичні представництва
  • спрощення реінтеграції дітей до навчання в українських школах та вступу українських випускників іноземних шкіл до українських вузів
  • забезпечення українським біженцям можливості вільного переміщення та вибору місця проживання, аналогічно правам громадян Європейського Союзу

Рекомендації експертів (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні різко скоротилася кількість ВПО, яким платять компенсацію на проживання.

Читайте також, як українці зможуть використовувати "Дію" в якості цифрового гаманця в країнах Європейського Союзу.

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