Скільки українців можуть не повернутися з-за кордону після війни: цифри шокують

Скільки українців виїхало за кордон після повномасштабного вторгнення РФ і вже не повернуться на Батьківщину - питання неоднозначне. Проте точно можна сказати, що повернуться, на жаль, не всі.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на результати дослідження Центру економічної стратегії (ЦЕС) розповідає, скільки українців нині перебувають за кордоном і яка частина з них готова повернутись.
Станом на кінець січня 2024 року, згідно з підрахунком експертів, за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців.
Переважна більшість біженців з України:
Кількість українців за кордоном (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)
Уточнюється, що найбільше українських біженців (серед країн Європи) перебувають:
Поза ЄС, країнами з найбільшою кількістю прийнятих від початку повномасштабного вторгнення РФ українців є:
Розподіл українців за кордоном (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)
У межах дослідження було також проаналізовано правовий статус українських біженців у країнах Європи та поза її межами.
Йдеться про те, що велика кількість країн поступово скорочують витрати на біженців та роблять умови для них жорсткішими, ніж на початку війни в Україні.
Виходячи з цього, найбільш оптимальним сценарієм майбутнього тимчасового захисту біженців дослідники вважають надання українцям свободи пересування та вибору місця проживання (аналогічно до громадян ЄС).
Водночас, згідно з підрахунками експертів, поза межами України за різними сценаріями можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн українців.
Чи планують українці повертатись (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)
На думку експертів, для того, щоб стимулювати українців повертатися додому з-за кордону, необхідні такі кроки:
Рекомендації експертів (інфографіка: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)
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