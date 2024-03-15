В Україні різко скоротилася кількість ВПО, яким платять компенсацію на проживання

Мінсоцполітики перерахувало кошти компенсації на проживання для внутрішньо перемішених осіб, яким залишили виплати після 1 березня. Гроші в березні отримають 671 тисяча осіб.

За даними міністерства, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання, на виплату якої з держбюджету було виділено 73,3 млрд гривень.

У прес-службі повідомили, що з 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Виплата за заявами

Ще частина ВПО отримає виплати після подання нових заяв. Нарахування коштів для тих ВПО, які мають право на продовження виплат після подання заяви, відбудеться 21 або 28 березня, роз’яснили в міністерстві.

В цілому станом на 14 березня органи соціального захисту отримали 91,4 тис. заяв на призначення допомоги на додаткові 6 місяців. Близько 66% заяв вже опрацьовано. Ще 34% заяв знаходяться на опрацюванні, повідомили в прес-службі.

"Це означає, що якщо ви подали заяву на продовження виплати, кошти будуть зараховані вам до кінця місяця (у разі наявності права на продовження виплати). Ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Крім того Мінсоцполітики ініціює продовження терміну подання заяв до 30 квітня. "Відповідно, навіть якщо заява на виплати буде подана в кінці квітня, кошти родині надійдуть за березень і квітень включно", - додали в прес-службі.

Виплати для ВПО

Від 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати без заяв.

Після подання нової заяви виплати зможуть і далі отримувати ті родини, які або проживають в зоні бойових дій і у них є діти, або проживають на умовно безпечній території (наприклад, в Івано-Франківській області) і їхні діти через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн, тобто батьки мають за ними наглядати і не можуть працевлаштуватися.

Крім того, виплати продовжать родинам, в яких є працездатні особи, які зробили кроки, щоб знайти роботу, наприклад, які встали на облік в центрі зайнятості. Виплати продовжать в тому числі тим, хто знайшов роботу.