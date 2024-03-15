Сколько украинцев могут не вернуться из-за границы после войны: цифры шокируют

Сколько украинцев находятся за границей

По состоянию на конец января 2024 года, согласно подсчету экспертов, за границей в результате войны находится 4,9 млн украинцев.

Подавляющее большинство беженцев из Украины:

женщины (наибольшая доля - в возрасте 35-44 лет)

дети

Количество украинцев за границей (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Уточняется, что больше всего украинских беженцев (среди стран Европы) находятся:

в Германии (30%)

в Польше (22%)

Вне ЕС странами с наибольшим количеством принятых с начала полномасштабного вторжения РФ украинцев являются:

США (280 тыс.)

Великобритания (253,2 тыс.)

Канада (210,2 тыс.)

Распределение украинцев за границей (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Сколько украинцев не планируют возвращаться домой

В рамках исследования был также проанализирован правовой статус украинских беженцев в странах Европы и за ее пределами.

Речь идет о том, что большое количество стран постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими, чем в начале войны в Украине.

Исходя из этого наиболее оптимальным сценарием будущей временной защиты беженцев исследователи считают предоставление украинцам свободы передвижения и выбора места жительства (аналогично гражданам ЕС).

В то же время, согласно подсчетам экспертов, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев.

Планируют ли украинцы возвращаться (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Что может заставить украинцев вернуться

По мнению экспертов, для того чтобы стимулировать украинцев возвращаться домой из-за рубежа, необходимы следующие шаги:

сотрудничество со странами ЕС по возвращению украинцев после войны

быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов

помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов во время восстановления

развитие государственно-частного партнерства

увеличение ресурсов на коммуникацию с соотечественниками за рубежом через дипломатические представительства

упрощение реинтеграции детей к обучению в украинских школах и поступлению украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы

обеспечение украинским беженцам возможности свободного перемещения и выбора места жительства, аналогично правам граждан Европейского Союза

Рекомендации экспертов (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)