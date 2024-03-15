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Сколько украинцев могут не вернуться из-за границы после войны: цифры шокируют

В Украину после победы вернутся не все (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сколько украинцев выехало за границу после полномасштабного вторжения РФ и уже не вернутся на Родину - вопрос неоднозначный. Однако точно можно сказать, что вернутся, к сожалению, не все.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования Центра экономической стратегии (ЦЭС) рассказывает, сколько украинцев сейчас находятся за границей и какая часть из них готова вернуться.

Сколько украинцев находятся за границей

По состоянию на конец января 2024 года, согласно подсчету экспертов, за границей в результате войны находится 4,9 млн украинцев.

Подавляющее большинство беженцев из Украины:

  • женщины (наибольшая доля - в возрасте 35-44 лет)
  • дети

Количество украинцев за границей (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Уточняется, что больше всего украинских беженцев (среди стран Европы) находятся:

  • в Германии (30%)
  • в Польше (22%)

Вне ЕС странами с наибольшим количеством принятых с начала полномасштабного вторжения РФ украинцев являются:

  • США (280 тыс.)
  • Великобритания (253,2 тыс.)
  • Канада (210,2 тыс.)

Распределение украинцев за границей (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Сколько украинцев не планируют возвращаться домой

В рамках исследования был также проанализирован правовой статус украинских беженцев в странах Европы и за ее пределами.

Речь идет о том, что большое количество стран постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими, чем в начале войны в Украине.

Исходя из этого наиболее оптимальным сценарием будущей временной защиты беженцев исследователи считают предоставление украинцам свободы передвижения и выбора места жительства (аналогично гражданам ЕС).

В то же время, согласно подсчетам экспертов, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев.

Планируют ли украинцы возвращаться (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

Что может заставить украинцев вернуться

По мнению экспертов, для того чтобы стимулировать украинцев возвращаться домой из-за рубежа, необходимы следующие шаги:

  • сотрудничество со странами ЕС по возвращению украинцев после войны
  • быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов
  • помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов во время восстановления
  • развитие государственно-частного партнерства
  • увеличение ресурсов на коммуникацию с соотечественниками за рубежом через дипломатические представительства
  • упрощение реинтеграции детей к обучению в украинских школах и поступлению украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы
  • обеспечение украинским беженцам возможности свободного перемещения и выбора места жительства, аналогично правам граждан Европейского Союза

Рекомендации экспертов (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко сократилось количество ВПЛ, которым платят компенсацию на проживание.

Читайте также, как украинцы смогут использовать "Дію" в качестве цифрового кошелька в странах Европейского Союза.

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