Українці зможуть використовувати "Дію" в якості цифрового гаманця в ЄС, - Федоров

Українці зможуть використовувати "Дію" у країнах Європейського Союзу в якості цифрового гаманця. Це дасть можливість відкривати банківський рахунок, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Як зазначив міністр, у ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

"Україна - єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС", - повідомив він.

За йог словами, представники Мінцифри беруть участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію "Дії".

"Український цифровий гаманець - це Дія. Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там Дію, а європейці - свої цифрові гаманці в Україні", - написав Федоров

Міністр розповів, що з цифровим гаманцем можна буде онлайн відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.

За його даними, Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI.

"Дія реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання - досягти визнання в ЄС", - додав міністр.

Що таке "Дія"

"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

Функції "Дії":

Зберігання цифрових документів: паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, ІПН та інші.

Отримання державних послуг: реєстрація ФОП, допомога при народженні дитини, оформлення субсидії та багато інших.

Сплата штрафів: за порушення правил дорожнього руху, за несвоєчасну сплату комунальних послуг.

Голосування на виборах: онлайн-голосування за допомогою електронного підпису.

Звернення до органів влади: подання запитів, скарг, пропозицій.

Станом на лютий 2024 року: