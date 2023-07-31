Чи дійсно в Польщі продукти набагато дешевші, ніж в Україні? Порівняння цін, яке вас збентежить

Часто ми натрапляємо на публікації і відео, де блогери різного рівня популярності розповідають про "шокуючу" різницю у вартості їжі у маркетах, скаржачись на те, що ціни на соціальні продукти в Польщі значно нижчі, ніж в Україні... Але чи є в цьому хоч крихта правди?

Порівняння цін на продукти харчування в Польщі та Україні - досі популярна тема для обговорення. Особливо серед користувачів соціальних мереж. Особливо - серед українців.

Щоб перевірити розповсюджувану в соцмережах інформацію, журналісти РБК-Україна вирішили особисто відвідати Kaufland - один з найпопулярніших магазинів Вроцлава (в тому числі й серед українців, які мешкають в Польщі). І тепер давайте порівняємо середні ціни на продукти "там" і "тут".

Як ціни в магазинах Польщі відрізняються від українських

Отже, ціни на ключові продукти, такі як хліб, молоко, м’ясо, овочі, фрукти та інші в Польщі (як і в Україні) - в межах розумного.

Сир твердий (150-грамова упаковка) - 9,49 злотих (близько 85,41 гривень)

Сосиски (6 штук) - 9,99 злотих (89,91 гривень)

Куряча гомілка - 10,59 злотих (95,31 гривень)

Фарш (упаковка) - 6,99 злотих (62,91 гривень)

Ціни в Україні

Сир твердий (150-грамова упаковка) - 76 гривень

Сосиски (6 штук) - 85 гривень

Куряча гомілка - 90 гривень

Фарш (упаковка) - 83 гривні

Скільки в Польщі коштують овочі

Поляки, як і українці, зараз слідкують за режимом харчування, тому налягають на овочі.

Звісно, ціни на овочі можуть варіюватися залежно від різних факторів, таких як сезон, погода, постачальники та інші економічні умови. Але станом на сьогодні овочі в Польщі є досить доступними продуктами, особливо в порівнянні з деякими іншими продуктами харчування.

Помідори - 5,79 злотих (52,11 гривень)

Картопля молода - 3,99 злотих (35,91 гривень)

Морква - 5,49 злотих (49,41 гривень)

Огірки - 6,99 злотих (62,91 гривень)

Часник молодий - 3 злотих (27 гривень)

Перець червоний - 17,99 злотих (161,91 гривень)

Ціни в Україні

Помідори - 53 гривні

Картопля молода - 17 гривень

Морква - 35 гривень

Огірки - 23,4 гривні

Часник молодий - 149 гривень

Перець червоний - 90 гривень

Які ціни на фрукти в Польщі

Фрукти, як і овочі, користуються великим попитом серед польського населення. Ціни на них теж доволі демократичні. Хоча деякі позиції й дорожчі, ніж в Україні.

Банани - 8,99 злотих за кілограм (80,91 гривень)

Мандаринки - 9,99 злотих за кілограм (89,91 гривень)

Апельсин - 5,48 злотих за кілограм (49,32 гривень)

Кавун - 6,99 злотих за кілограм (62,91 гривень)

Виноград - 9,99 злотих за кілограм (89,91 гривень)

Яблука - 3,49 злотих за кілограм (31,41 гривень)

Ананас - 9,99 злотих за штуку (89,91 гривень)

Авокадо - 3,90 злотих за штуку (32 гривні)

Ціни в Україні

Мандаринки - 109 гривень за кілограм

Апельсин - 52 гривні за кілограм

Кавун - 24 гривні за кілограм

Виноград - 84 гривні за кілограм

Яблука - 33 гривні за кілограм

Ананас - 119 гривень за штуку

Авокадо - 33 гривні за штуку

А що з цінами на молочку?

Що стосується цін на молочні продукти в Польщі, то їхня вартість може варіюватися залежно від кількох факторів. Перш за все, ціни можуть залежати від типу продукту (молоко, йогурт, сир, вершки тощо). Другим фактором є марка або виробник продукту, оскільки різні бренди можуть мати різні цінові політики.

Actimel (8 штук) - 7,98 злотих (71,82 гривень)

Молоко - 3,39 злотих (30,51 гривень)

Activia - 4,68 злотих (42,12 гривень)

Масло - 7,49 злотих (67,41 гривень)

Каша гречана питна - 3,99 злотих (35,91 гривень)

Ціни в Україні

Actimel (8 штук) - 168 гривень

Молоко - 42 гривні

Активіа - 63 гривні

Масло - 74 гривні

Каша гречана питна - 23 гривні

І на останок - чи не основне.

У соціальних мережах часто розганяють відео про неправдоподібно низькі ціни на олію та яйця в Польщі. Чи так це насправді? Ні! Звичайна соняшникова олія у Польщі коштує в середньому 9,99 злотих (89,91 гривень). А яйця в польських магазинах можна взагалі назвати "золотими". Ціна на них складає близько 10,99 злотих (98,91 гривень).

У той же час в українських магазинах соняшникову олію (850-мілілітрову пляшку) легко можна купити за 52-70 гривень.

Тому, як бачимо, ціна на олію в Україні і Польщі не надто різниться.

А от яйця в наших маркетах інколи коштують майже вдвічі дешевше, ніж в польських. За 49-68 гривень в Україні можна легко придбати десяток яєць.

Додамо, що для порівняння ми обирали не найдорожчі, але й не найдешевші продукти. Звісно, як і в українських, у польських супермаркетах часто проводяться різноманітні акції, які дозволяють отримати знижку на продукти харчування. Наприклад, поляки можуть урвати літр молока не за 10 злотих, а за 8, що є дуже вигідною пропозицією для покупців. Те ж само - і в Україні.

Але загальна картина з цінами на продукти в Польщі та Україні, як бачимо, зовсім не шокуюча, якою нам часто хочуть показати її блогери і "зрадофіли".

Дивіться відео з цінами у одному з найпопулярніших супермаркетів Польщі на Facebook-сторінці Styler.