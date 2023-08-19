Сколько украинцы тратят на еду и где в Европе самое дорогое питание: исследование
Питание - это та часть бюджета, на которую может пойти немало средств, учитывая ваши потребности, ценовую политику в стране и качество продуктов. Аналитики подсчитали, сколько украинцы и жители других стран Европы и Африки тратят на еду и напитки дома.
Где дороже всего и дешевле всего питаться - подробнее читайте в материале Styler ниже.
Статистика в мире
Аналитики сравнили статистические данные 105 стран для того, чтобы определить, где питание дома самое дорогое.
Жители США тратят со своей зарплаты только 6,7% на питание. Дальше процентное соотношение растет:
- Великобритания - 8,7%
- Германия - 12%
- Франция - 14,1%
- Италия - 15,5%
- Китай - 20%
- Турция - 27,3%
- Россия - 29%
- Украина - 41,6%
- Нигерия - 59%
Инфографика: picodi.com
Украина в этом рейтинге расположена на 93 месте среди 105 стран - на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,6% от всех расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбодже (42,7%).
Статистика в Европе
Самые высокие затраты на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии, Норвегии и Дании, что объяснимо общими высокими ценами в этих странах.
Самые низкие затраты на продукты питания отмечены в Беларуси и Молдове. Рассмотрим подробнее:
- Швейцария - 359 долларов (13 256 гривен)
- Швеция - 272 доллара (10 043 гривны)
- Франция - 270 долларов (9 969 гривен)
- Италия - 264 доллара (9 748 гривен)
- Германия - 241 доллар (8 899 гривен)
- Великобритания - 202 доллара (7 422 гривен)
- Россия - 146 долларов (5 391 гривна)
- Польша - 142 доллара (5 243 гривны)
- Грузия - 116 долларов (4 283 гривны)
- Украина - 108 долларов (3 988 гривен)
- Молдова - 97 долларов (3 581 гривна)
Обратите внимание, что расходы подсчитаны за еду на месяц.
Инфографика: picodi.com
Раньше мы рассказывали, на сколько отличаются цены на продукты в Украине и Польше.