"Скільки українок впевнені, що будуть кращою свекрухою, ніж їхня?" Цікава статистика з "Хто зверху?"

Скільки відсотків чоловіків вважають, що жінка має розпоряджатися сімейним бюджетом?

За статистикою, яку озвучили в ефірі шоу "Хто зверху?", 46% хлопців мають таку позицію.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок вважають, що будуть кращою свекрухою, аніж мама чоловіка?

Переважна більшість, а саме 67% дівчат мають таку думку.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків, коли ламали якусь річ, виправдовували себе тим, що вона неякісна?

Ого! Аж 70% сильної половини людства хоча б раз так говорили.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків ненавидять фразу "чоловіки не плачуть"?

Більше половини, а саме 65% представників сильної статі проти цього висловлювання.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок прикидалися, що погано почуваються, аби не робити хатні справи?

У цьому зізналися аж 69% опитаних дівчат.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків сварилися зі своєю мамою, якщо та погано відгукувалась про їхню кохану?

53% мають такий досвід.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок вважають, що розбираються в автівках не гірше за чоловіків?

За статистикою, яку озвучили в ефірі розважального проекту "Хто зверху?", так думають 24% дівчат.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)